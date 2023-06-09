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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم في مصر 9-6-2023 ، حيث يعتبر عيار 21 الأكثر انتشارا في سوق الصاغة المصرية والمفضل عند شراء المشغولات الذهبية بكافة أنواعها.

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700 جنيه

واستقر سعر الذهب اليوم بعد هبوط قوى ، إذ سجل الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات نحو 18,760 جنيها  مقارنة بـ 19460 جنيها قبل عدة أيام، فيما استقر سعر الجرام عيار 18 عند نحو 2000 جنيه كأقل سعر اليوم في سوق الصاغة.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم الجمعة

وتراجع سعر الذهب اليوم الجمعة بقيمة نحو 465 جنيها من أعلى سعر وهو 2800 جنيه للجرام من عيار 21 ، والذي سجل اليوم 2335 جنيها بحد أدنى للبيع.

سر تراجع الذهب 

وشهدت أسعار الذهب في مصر، تراجعا هو الأكبر في تاريخ المعاملات المحلية ، نتيجة قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,335 جنيهاً بعد ما سجل نحو 2800 جنيه في أبريل.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الجمعة 9-6-2023 :
 
سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة : 2,680 جنيهًا.
أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة ،  2,345 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 18: 2,010 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة ، عيار 14 للشراء : 1,563 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة ، عيار 24 للبيع : 18,760 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة ، عيار 24: 1,965 دولارًا بعد 2056 قبل أيام.

البنك المركزي

أما في يوم الثلاثاء الماضي 6-6-2023، زف  البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين ، إذ أعلن في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

وساهم الارتفاع في تحقيق استقرار للدولار في السوق ، والذي بدوره أدى إلى استقرار سوق الذهب بعد هبوط كبير.

أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بأسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، عند شراء المشغولات المختلفة ، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع ، وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

سعر الذهب اليوم

أما مصنعية السبائك، فتكو قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات ،  فتبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام حتى 1000 جرام.

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