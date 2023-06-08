نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن اخر مستجدات اسعار الذهب و الدولار حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصرى ، 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.

و سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع.



وقدّم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار.. حيث سجل سعر الدولار اليوم فيه 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.

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وقد شهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قريبا

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