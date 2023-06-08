عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

صدى البلد

قدمت نورهان عادل مذيعة صدى البلد تغطيه خاصه عن اخر مستجدات اسعار الذهب و الدولار حيث سجل سعر الدولار في البنك المركزي المصرى ، 30.84 جنيه للشراء، مقابل 30.96 جنيه للبيع.
و سجّل سعر الدولار في أكبر بنكين حكوميين: "بنك مصر، البنك الأهلي المصري"30.75 جنيه للشراء، مقابل 30.85 جنيه للبيع. 

وقدّم مصرف أبو ظبي الإسلامي أعلى سعر لشراء الدولار.. حيث سجل سعر الدولار اليوم فيه 30.90 جنيه للشراء، مقابل 30.95 جنيه للبيع.
__
وقد شهد الجنيه تعافيا خلال الأيام الماضية بعد تراجع التوقعات بقيام البنك المركزي بتحرير سعر الصرف قريبا

لمزيد من التفاصيل

شاهد فيديو

https://fb.watch/l1kV3nkxVY/

 

نورهان عادل مذيعه صدى البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

استشهاد ضابط شرطة.. مصرع عنصر شديد الخطورة في أسيوط

محدش يخرج.. العاصفة بدأت الآن| تحذير عاجل من الأرصاد

الوزارة تتحرك والنقابة تنفي والطبيب يتوعد.. هل مات الوزير أحمد عماد بخطأ طبي؟

ساعات وتبدأ العاصفة وأعلى درجة حرارة.. التزموا بهذه النصائح

شوبير يصدم جماهير الزمالك بشأن الصفقات الجديدة

بيان رسمي وتحرك عاجل.. حكاية أكلة سمك بـ 6 آلاف جنيه في الإسكندرية

تفاصيل جديدة.. النقطة 11 و12 بلوائح الفيفا تنصف كهربا بأزمة الزمالك

بعد الزيادة الجديدة.. تعرف على أسعار الشاي في الأسواق

ترشيحاتنا

لمناقشة أزمة أوكرانيا والناتو.. بايدن يستقبل سوناك اليوم

البحوث الفلكية تكشف تفاصيل محطة رصد الأقمار الصناعية والحطام الفضائى

الاستغناء عن الدولار وسعر صرف واقعي.. ماذا يعني إطلاق مؤشر خاص بالجنيه؟

زرت الأهرامات.. رئيس كينيا يوجّه رسالة لـ مواطني القارة بشأن السياحة |فيديو

وزير الداخلية يصدر قرارا بإنشاء 6 مراكز إصلاح وتأهيل في مدينة 15 مايو

تحت رعاية الرئيس.. شباب منحة ناصر للقيادة الدولية في ضيافة الخارجية المصرية

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

في يومه العالمي.. لماذا يعتبر المحيط جزءًا هامًا من النظام الحيوي للكوكب؟

8 يونيو| اليوم العالمي للمحيطات.. تعرف على سبب التسمية

عاصفة عنيفة تضرب البلاد.. أطعمة عليك تناولها لتحسين صحة الجهاز التنفسي والقلب

احذر المعلب والمشوي.. أطعمة تجنبها خلال العواصف الترابية اليوم وغدا

فيديو

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

بسمة وهبة .. حسدوها على مرضها فأدهشتهم بـ ردّها

القوات المسلحة تحتفل بتخرج دورة تأهيل الأعضاء المدنيين دفعة 22 رقابة إدارية

شكاير مليانة فلوس ومخدرات .. سقوط عصابة سيدات بحدائق القبة |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: اللغة البيضاء

نهى زكريا

نهى زكريا تكتب: العلاج بالحب

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

اﻟﻤﺰﻳﺪ