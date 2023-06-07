عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

أسعار الذهب
أسعار الذهب

يبحث الآلاف عن اسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-6-2023، خاصة المقبلين على الزواج إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بالمصنعية، بالتزامن مع الهبوط القوي الذي ضرب المعدن عالميًا.

موضوعات متعلقة:

460 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

سعر الذهب عيار 21 

ويعتبر سعر عيار 21 من الذهب اليوم، الأكثر بحثًا، والذي شهد تراجعًا بنحو 460 جنيهًا من أعلى سعر، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات بنحو 800 جنيه، إذ سجل اليوم 18,800 جنيه بعد أن كان نحو 19640 جنيهًا قبل أيام.
 

 أسعار الذهب 

قرار حكومي 

سعر الذهب اليوم في مصر، يهم العرسان الجدد، والذي تراجع بقوة بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي،  إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,340 جنيهاً بعد ما سجل نحو 2800 جنيه.

بيان البنك المركزي

وقبل ساعات، أعلن البنك المركزي في بيان رسمي له أمس الثلاثاء 6-6-2023 ،  عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

سعر الذهب الآن

ويهتم الراغبون في البيع أو الشراء خاصة الشبكة للزواج، بالبحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن، فهو المفضل لدى غالبية المصريين في الشبكة، والذي استقر عند 2,350 جنيهًا للشراء اليوم بدون مصنعية، فيما سجل عيار 14 الأقل في السوق نحو 1,560 جنيهًا.

 أسعار الذهب 

أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، يعلن عنها تجار الصاغة، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط، تحديدًا عند شراء المشغولات على اختلاف أشكالها وأنواعها، خاصة عيار 21 وعيار 18.

حساب سعر مصنعية الذهب، يمكن بسهولة بإضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

ويختلف الأمر عند مصنعية السبائك، فتبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام حتى 1000 جرام.

أسعار الذهب مباشر 

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023 بشكل مباشر اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18: 

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,686 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ،  2,350 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 2,014 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,567 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 18,720  جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء ، عيار 24: 1,963 دولارًا بعد 2056 قبل أيام.
الذهب اسعار الذهب اليوم سعر الذهب عيار 21 اسعار الذهب سعر جرام الذهب عيار 21 سعر الذهب الان

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

نبأ سار لجماهير الأهلي بشأن حكم نهائي دوري أبطال أفريقيا أمام الوداد

800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

لمدة 5 مواسم.. الأهلي يحصل على توقيع نجم فيوتشر |تفاصيل

الأهلي يوجه رسالة نارية لـ المعلق عصام الشوالي.. فيديو

عزل مرتضى منصور.. نادي الزمالك يكشف تفاصيل جديدة

ورَّاهم العين الحمراء.. تحذيرات هامة من كولر لرباعي الأهلي قبل لقاء الوداد

الأهلي اللي عملك وخسارة الترجي ضايقتك| إعلامي يفتح النار على عصام الشوالي

صرفت عليكي 10 آلاف جنيه من غير الأكل|شاب يصدم خطيبته بقائمة هدايا بعد الفركشة

موضوعات متعلقة

460 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

1900 جنيه.. مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب اليوم وعيار 21 الآن

700 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة غير متوقعة في عيار21 الآن

نزل تاني عند الـ2000|مفاجأة غير متوقعة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

700 جنيه| هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

مسحوق سحري.. مصنع في ألمانيا ينتج مادة تعالج التغيرات المناخية |تفاصيل

هل الأرزاق توزع بعد الفجر ولا نصيب للنائمين بهذا الوقت؟.. انتبه

عاصفة جديدة على الأبواب والحرارة 44 |تحذير عاجل من الأرصاد بشأن الساعات المقبلة

مفاجآت مدوية في قائمة منتخب مصر لمواجهتي غينيا وجنوب السودان

انخفاض أسعار الأضاحي.. مفاجأة فى ثمن اللحوم البلدي اليوم بالأسواق

وفاة شخص وإصابة 13.. غانا تعلن تفشي الجمرة الخبيثة في منطقتين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هذه الأمراض أصابتهم .. مفاجأة حول متوسط أعمار الفراعنة |تفاصيل

للإفطار.. طريقة بسكويت العجوة

روتين البشرة الدهنية .. للوقاية من الحبوب والبثور والمسام الواسعة

لغز محير.. هل مارس الفراعنة السحر الأسود لعلاج أمراضهم؟

فيديو

5 معايير .. منع الأندية المديونة من المشاركة في البطولات| تفاصيل

أحمد عزمي وشيرين.. نجوم حاولوا التخلص من حياتهم/ فيديو جراف

موعد بدء العاصفة الرملية.. تحذيرات عاجلة بسبب حالة الطقس| شاهد

8 زلازل تضرب دولة عربية في 24 ساعة|هل نقلق؟! ..شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: التكنولوجيا والناس

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: انتبه.. أنت تكتب ماضيك

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: الثانوية العامة بين الآمال والقلق

د. ماريان جرجس

ماريان جرجس تكتب: أفراح الوطن العربي

هند عصام

هند عصام تكتب: تحتمس الثانى .. قوى السلطة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: مغامرة المقص الجيني.. المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (1)

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: نظرة تشريعية للمنظومة الاستثمارية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبدالرحمن تكتب: عاصفة الموت وجهود الدولة المصرية

اﻟﻤﺰﻳﺪ