800 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

يبحث الآلاف عن اسعار الذهب اليوم في مصر الأربعاء 7-6-2023، خاصة المقبلين على الزواج إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بالمصنعية، بالتزامن مع الهبوط القوي الذي ضرب المعدن عالميًا.

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سعر الذهب عيار 21

ويعتبر سعر عيار 21 من الذهب اليوم، الأكثر بحثًا، والذي شهد تراجعًا بنحو 460 جنيهًا من أعلى سعر، فيما تراجع سعر الجنيه الذهب الذي يزن نحو 8 جرامات بنحو 800 جنيه، إذ سجل اليوم 18,800 جنيه بعد أن كان نحو 19640 جنيهًا قبل أيام.



أسعار الذهب

قرار حكومي

سعر الذهب اليوم في مصر، يهم العرسان الجدد، والذي تراجع بقوة بعد ساعات من قرار الحكومة بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء الشهر قبل الماضي، إذ يبدأ سعر جرام الذهب عيار 21 الآن من 2,340 جنيهاً بعد ما سجل نحو 2800 جنيه.

بيان البنك المركزي

وقبل ساعات، أعلن البنك المركزي في بيان رسمي له أمس الثلاثاء 6-6-2023 ، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ في نهاية مايو الماضي نحو 34.660 مليار دولار مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

سعر الذهب الآن

ويهتم الراغبون في البيع أو الشراء خاصة الشبكة للزواج، بالبحث عن أسعار الذهب اليوم عيار 21 الآن، فهو المفضل لدى غالبية المصريين في الشبكة، والذي استقر عند 2,350 جنيهًا للشراء اليوم بدون مصنعية، فيما سجل عيار 14 الأقل في السوق نحو 1,560 جنيهًا.

أسعار الذهب

أسعار الذهب الآن عيار 21 بالمصنعية

أسعار الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، يعلن عنها تجار الصاغة، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط، تحديدًا عند شراء المشغولات على اختلاف أشكالها وأنواعها، خاصة عيار 21 وعيار 18.

حساب سعر مصنعية الذهب، يمكن بسهولة بإضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100- 150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

ويختلف الأمر عند مصنعية السبائك، فتبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام حتى 1000 جرام.

أسعار الذهب مباشر

ويقدم موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم الأربعاء 7-6-2023 بشكل مباشر اليوم، على مستوى كافة الأعيرة ومنها عياري 21 و 18:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,686 جنيهًا.

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,350 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 2,014 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,567 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 18,720 جنيهًا.

سعر الأونصة عيار 24