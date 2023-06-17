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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه كاملة|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ومفاجأة في عيار 21 الآن

أسعار الذهب
أسعار الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 17-6-2023 تراجعا جديدا في سوق الصاغة المصرية ، إذ يهتم الألاف تحديدا في هذا التوقيت بسعر الجرام من عيار 21 الأكثر انتشارا من أجل شراء الشبكة قبيل العيد والاحتفال بمناسبات الخطوبة والزفاف في العيد.

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600 جنيه

وشهد سعر الذهب اليوم موجة من الخسائر بعد قرار الحكومة الشهر الماضي، بإعفاء واردت المعدن بحوزة العائدين من الخارج من رسوم الجمركية، والذي أتاح دخول كميات كبيرة من الذهب إلى السوق المصرية ما أحدث توازن في الأسعار ، إذ يهتم الكثير بالحث عن عياري  18 و21 لشراء الشبكة.

سعر الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

 ويبحث الألاف عن سعر جرام الذهب عيار 21، والذي تراجع بقوة من ذروة الارتفاع وهي ما يزيد على 2800 جنيه ليسجل اليوم نحو 2260 جنيها ، بتراجع نحو 600 جنيه لكل جرام.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم السبت 17-6-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,606 جنيهًات.
أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,280 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء : 1,520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 18,080 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت ، عيار 24: 1,958 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

أسعار الذهب اليوم السبت في مصر

وتعتبر أسعار الذهب محل اهتمام الراغبين في البيع أو الشراء ، إذ هبط سعر الجنيه الذهب بقوة بما يزيد على 4 آلاف جنيه ليسجل اليوم 18,080 جنيها مقابل 22400 في ذروة الارتفاع.

قرار حكومي 

وهوت أسعار الذهب في مصر، نتيجة قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي.

وخفف من حدة أسعار الذهب أيضا إعلان البنك المركزي، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ  نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فهو ما يبحث عنه الكثير عند الشراء خاصة المشغولات التي يكون سعر مصنعيتها كبير مقارنة بالسبك والجنيهات الذهب ، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

أسعار الذهب

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة ، وذلك بحسب المصنع للمشغولات وكيفية تصنيعها ونوعها.

ويختلف الأمر في حالة شراء السبائك للاستثمار فيمكن حساب مصنعيتها، بسهولة والتي تكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات، إذ تبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام واحد فيما فوق.

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