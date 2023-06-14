عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر الأربعاء 14-6-2023، هزة قوية إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقوة بعد ما سمحت الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك.

موضوعات متعلقة:
 

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

900 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقوة، والذي يزن 8 جرامات من العيار الأكثر نقاء وهو عيار 24 ، إذ فقد نحو 900 جنيه في أيام قليلة ليسجل اليوم 18200 جنيه بحد أدنى بعدما كان 19160 قبل أيام، فيما فقد عيار 21 نحو 525 جنيها.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مصر

ويعتبر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مصر، محل اهتمام الكثير خاصة قبل العيد ن إذ تكثر مناسبات الشبكة والزواج، والذي شهد تراجعًا كبيرًا بنحو 525 جنيها من أعلى سعر وهو 2800 جنيه ، ليسجل اليوم بدءا من 2275 جنيها للبيع.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 14-6-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,611 جنيهًا.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,285 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 1,959 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,523 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 18,200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء ، عيار 24: 1,943 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

قرار حكومي صائب 

واهتزت أسعار الذهب في مصر، بقوة، نتيجة قرار الحكومة الشهر الماضي بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء، كما  أعلن البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ  نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، عند شراء المشغولات المختلفة والتي يكثر الطلب عليها قبل العيد وفي المناسبات المختلفة، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

سعر الذهب

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما عند شراء السبائك للاستثمار فيمكن حساب مصنعية السبائك، بسهولة والتي تكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات، إذ تبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام واحد فيما فوق.

الذهب أسعار الذهب الان سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مصر سعر الذهب مباشر سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب الأن عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ليس حمدي فتحي| عرض قطري يهدد استمرار نجم الأهلي مع الفريق

315 جنيها.. انهيار مفاجئ في أسعار الذهب اليوم الأربعاء

تفاصيل مثيرة بشأن رفض الأهلي رحيل الشناوي إلى الدوري الإنجليزي

معلق رياضي: أوسوريو مدرب كبير وأتعجب من موافقته على العمل في الزمالك

الأهلي يقترب من ضم صفقة سوبر

إعلامي يكشف عن الطلبات المالية لمهاجم سانت ايتيان الفرنسي للتوقيع للأهلي

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

قرار من كولر| الأهلي يقطع الطريق على صفقة الزمالك.. تفاصيل مثيرة

موضوعات متعلقة

الحلم يتحقق.. تراجع سعر الذهب بقوة إلى أقل من 2000 جنيه الآن

480 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

700 جنيه|مفاجأة في أسعار الذهب اليوم وعيار21 الآن بعد ارتفاع الاحتياطي النقدي

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

نزل تحت الـ2000 جنيه|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن بعد بيان البنك المركزي

460 جنيها.. تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

ترشيحاتنا

ارتفاع أعدد ضحايا إطلاق نار في اليابان إلى قتيلين وجريح

تدفعها لمأساة أعمق.. روسيا تعلق على حزمة المساعدات الأمريكية الجديدة لـ أوكرانيا

التصرف الصحيح للمرأة إذا فاجأها الحيض أثناء مناسك الحج

مزاد حكومي جديد للسيارات بـ سفاجا والعريش في هذا الموعد.. تفاصيل

الأهلي يقترب من بيع 3 لاعبين لتوفير العملة الصعبة

بتخفيضات أكثر من 30%.. مفاجأة فى أسعار اللحوم اليوم الأربعاء

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم بالحليب؟

ماذا يفعل شاى السماق لجسمك؟

تستعين بالايشارب لغلق فتحة الفستان| أروى جودة تثير الجدل عبر إنستجرام

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الحليب مع العسل على الريق؟

فيديو

فاحشة من الكبائر.. بسمة وهبة تنفعل على الهواء: إزاي بنروج لفكرة المساكنة

مفيش مراوح والامتحان صعب.. ماذا حدث مع طلاب الثانوية العامة اليوم؟ |شاهد

خان العيش والملح|تفاصيل مؤلمة في تخلص مصري من 3 أشخاص بقطر..شاهد

فيديو يثير الجدل للملكة رانيا مع طفلة في حفل خيري.. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: 30 يونيو.. إنجازات قائد وطموحات أمة

أحمد سالم

أحمد سالم يكتب: الأهلي.. منظومة الجدارة والإدارة والمهارة

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: هانيبال القذافي

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: زامبيا أنجولا موزمبيق

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: شكرا محافظ القاهرة

نجاة عبد الرحمن

الأمير المتمرد يكسر قواعد الملكية

المستشار أسـامة الصعيدي

خارطة طريق للاستثمار الرياضى

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: المناعة البكتيرية على طاولة نوبل (2)

اﻟﻤﺰﻳﺪ