900 جنيه.. زلزال جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

شهدت أسعار الذهب الآن في مصر الأربعاء 14-6-2023، هزة قوية إذ تراجع سعر الجرام من عيار 21 بقوة بعد ما سمحت الحكومة بإعفاء واردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج من الجمارك.

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900 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب بقوة، والذي يزن 8 جرامات من العيار الأكثر نقاء وهو عيار 24 ، إذ فقد نحو 900 جنيه في أيام قليلة ليسجل اليوم 18200 جنيه بحد أدنى بعدما كان 19160 قبل أيام، فيما فقد عيار 21 نحو 525 جنيها.

سعر الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مصر

ويعتبر سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن مصر، محل اهتمام الكثير خاصة قبل العيد ن إذ تكثر مناسبات الشبكة والزواج، والذي شهد تراجعًا كبيرًا بنحو 525 جنيها من أعلى سعر وهو 2800 جنيه ، ليسجل اليوم بدءا من 2275 جنيها للبيع.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 14-6-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,611 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,285 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 1,959 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,523 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 18,200 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء ، عيار 24: 1,943 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

قرار حكومي صائب

واهتزت أسعار الذهب في مصر، بقوة، نتيجة قرار الحكومة الشهر الماضي بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك، والذي تم الإعلان عنه من قبل مجلس الوزراء، كما أعلن البنك المركزي، بشرى سارة للمصريين، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، عند شراء المشغولات المختلفة والتي يكثر الطلب عليها قبل العيد وفي المناسبات المختلفة، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

سعر الذهب

ويمكن حساب سعر مصنعية الذهب، من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة.

أما عند شراء السبائك للاستثمار فيمكن حساب مصنعية السبائك، بسهولة والتي تكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات، إذ تبدأ مصنعية السبائك من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام واحد فيما فوق.