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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب قبل اجتماع المركزي|وعيار 21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

يبحث الكثير عن أسعار الذهب اليوم الخميس في مصر 22-6-2023 ، إذ سجل سعر الجرام من عيار 21 تراجعا قويا وهو ما يبحث عنه الكثير بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك ونشاط حركة الشراء، وذلك قبل ساعات قليلة من اجتماع  لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها الرابع  اليوم الخميس، لهذا العام لبحث مصير الفائدة.

وكان الاجتماع الأول للجنة السياسات النقدية في 2 فبراير أسفر عن الإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 16.25% و17.25%، وأسفر الاجتماع الثاني في 30 مارس من العام الجاري على رفع الفائدة 2% لتصل إلى 18.25% و19.25%، وجاء قرار لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي بالإبقاء على سعري الفائدة عند مستوى 18.25% و19.25% يوم 18 مايو.

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أسعار الذهب اليوم

800 جنيه 

وهبط سعر الجنيه الذهب الذي يكون وزنه 8 جرامات إلى نحو 17,360 جنيها مقارنة بـ 18160 قبل ساعات ، بفارق نحو 800 جنيه، فيما تراجع سعر الجنيه من أعلى مستوى بقيمة نحو 5 ألاف جنيه ، إذ سجل في ذروة الارتفاع أبريل الماضي 22400 جنيه.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر الذهب اليوم بقوة، إذ سجل سعر عيار 21 الآن ما بين 2170 جنيها و2190 جنيها، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

أسعار الذهب اليوم الخميس

ويهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب اليوم الخميس  محل اهتمام الكثير خاصة قبيل أيام من دخول عيد الأضحى وشراء الشبكة من أجل الخطوبة والهدايا ، حيث تراجع بقوة من ذروة الارتفاع ليفقد سعر الجنيه الذهب 5 آلاف جنيه.

سعر الذهب مباشر

ويرصد “صدى البلد” في هذا التقرير، سعر الذهب مباشر اليوم الخميس 22-6-2023 :

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس  : 2,503 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,190 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 18: 2,190 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء : 1,877 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 17,360 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس ، عيار 24: 1,934 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

قرار الحكومة

وهوت أسعار الذهب في مصر، نتيجة قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي.

كما أعلن على الجانب الآخر، البنك المركزي، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ  نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويعتبؤ سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، ما يهتم به الراغبون في شراء المشغولات، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

أسعار الذهب اليوم

 حساب سعر مصنعية الذهب، يتم من خلال إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة ، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها، اما مصنعية السبائك، تكون قليلة مقارنة بالمشغولات ، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة.

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