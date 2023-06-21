700 جنيه|تراجع غير مسبوق يضرب أسعار الذهب لأول مرة بمصر وعيار21 مفاجأة

هبطت أسعار الذهب اليوم الأربعاء في مصر 21-6-2023 إلى أدنى مستوياتها، إذ يبحث الكثير عن سعر الجرام عيار 21 الآن قبل شراء المشغولات الذهبية خاصة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك 2023، حيث تأثرت الأسعار في مصر بقرار الحكومة بشأن واردات الذهب مع تراجع سعر الأوقية عالميا بقوة.

700 جنيه

وتراجع سعر جرام الذهب عيار 21 إلى أدنى مستوياته لأول مرة منذ مارس الماضي ليسجل نحو 2,120 جنيها بعد أن تخطى 2800 جنيه في شهر أبريل الماضي ، بتراجع نحو 700 جنيه في كل جرام.

الذهب

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن

وتراجع سعر المعدن اليوم بقوة ، إذ سجل سعر عيار 21 الآن ما بين 2,120 جنيها و 2160 جنيها ، في محلات الصاغة بدون مصنعية.

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أسعار الذهب اليوم الأربعاء

سعر الذهب اليوم الأربعاء ، محل اهتمام الكثير خاصة قبيل أيام من دخول عيد الأضحى وشراء الشبكة من أجل الخطوبة، حيث تراجع بقوة من ذروة الارتفاع ليفقد سعر الجنيه الذهب 5440 جنيها.

سعر الذهب مباشر

ويرصد “صدى البلد” في هذا التقرير، سعر الذهب مباشر اليوم الأربعاء 21-6-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الأربعاء : 2,469 جنيهًا.

سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء ، 2,160 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 18: 1,851 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الأربعاء ، عيار 14 للشراء : 1,440 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء ، عيار 24 للبيع : 16,960 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء ، عيار 24: 1,936 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

قرار الحكومة

وتسبب في سقوط أسعار الذهب في مصر، قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي.

وخفف من حدة ارتفاع أسعار الذهب إعلان البنك المركزي، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي، مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، يكثر البحث عنه عند شراء المشغولات، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

وبطريقة بسيطة يمكن حساب سعر مصنعية الذهب، وهو في العادة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة ، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها.

مصنعية السبائك، تكون قليلة مقارنة بالمشغولات وهي الخيار الأمثل للاستثمار في الذهب، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام واحد فيما فوق وحتى كيلو جرام.