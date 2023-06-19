بشاير عيد الأضحي.. استمرار انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحي عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء أجازة العيد أو بعدها.
يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، والتي بينت انخفاضا شديدا للمعدن الأصفر.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيها
الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيها
الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.