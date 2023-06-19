بشاير عيد الأضحي.. استمرار انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحي عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء أجازة العيد أو بعدها.

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، والتي بينت انخفاضا شديدا للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,503 شراء 2,526 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,294 شراء 2,315 جنيها

عيار 21 بيع 2,190 شراء 2,210 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,877 شراء 1,894 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,460 شراء 1,473 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,251 شراء 1,263 جنيها

الاونصة بيع 77,839 شراء 78,550 جنيها

الجنيه الذهب بيع 17,520 شراء 17,680 جنيها

الكيلو بيع 2,502,857 شراء 2,525,714 جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.