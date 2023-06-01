أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.
ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.
متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,686 جنيها
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,462 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,350 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,014 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,567 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,343 جنيها
سعر الذهب
الاونصة بيع 82,815 شراء 83,526 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,800 جنيها
الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,685,714 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.