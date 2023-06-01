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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 مفاجأة

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

يقدم موقع “صدى البلد”، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر.

ويبحث المواطنون عن أسعار الذهب اليوم في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة.

متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,663 شراء 2,686 جنيها

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,441 شراء 2,462 جنيها

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 بيع 2,330 شراء 2,350 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,997 شراء 2,014 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,553 شراء 1,567 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,331 شراء 1,343 جنيها

سعر الذهب 

الاونصة بيع 82,815 شراء 83,526 جنيها
الجنيه الذهب بيع 18,640 شراء 18,800 جنيها
الكيلو بيع 2,662,857 شراء 2,685,714 جنيها

سعر الذهب

سعر مصنعية الذهب

 يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

سعر الذهب في مصر

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

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