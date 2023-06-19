الجرام نزل 600 جنيه|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

تراجعت أسعار الذهب اليوم الاثنين 19-6-2023 من جديد، لتسجل مستويات متدنية مقارنة بأسعار الأمس الأحد وأمس الأول السبت، إذ يهتم الكثير بالبحث عن سعر الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة.

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أسعار الذهب اليوم الاثنين

وتراجع سعر الجرام من عيار 21 اليوم بنحو 600 جنيه ، إذ سجل اليوم بحد أدنى 2,225 جنيها بعدما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع قبل أن يسقط بقوة بعد قرار الحكومة الخاص بواردات الذهب مع المصريين القادمين من الخارج..

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21 الآن

سعر جرام الذهب عيار 21، محل اهتما الكثير خاصة في المناسبات المختلفة والتي تكثر أيام العيد، والذي تراجع بقوة من ذروة الارتفاع وهي ما يزيد على 2800 جنيه ليسجل اليوم نحو 2225 جنيها ، بتراجع نحو 600 جنيه.

سعر الذهب مباشر

ويرصد صدى البلد في هذا التقرير سعر الذهب مباشر اليوم الاثنين 19-6-2023 :

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين : 2,554 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين ، 2,235 جنيهًا للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 18: 1,916 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين ، عيار 14 للشراء : 1,490 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين ، عيار 24 للبيع : 17,800 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين ، عيار 24: 1,958 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو الماضي.

قرار الحكومة

أسعار الذهب في مصر، شهدت أكبر تراجع في تاريخها محليا ، بعد قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي.

تراجعت أسعار الذهب أيضا بعد إعلان البنك المركزي، الثلاثاء 6-6-2023 في بيان رسمي له، عن ارتفاع الاحتياطي النقدي من العُملات الأجنبية للشهر الثامن على التوالي ليبلغ نحو 34.660 مليار دولار في نهاية مايو الماضي مقابل 34.551 مليار دولار في أبريل السابق له بزيادة بلغت 109 ملايين دولار.

4500 جنيه

قرار الحكومة بخصوص واردات الذهب أتاح دخول كميات كبيرة إلى السوق المصرية ما أحدث توازن في الأسعار ، وعليه فقد سعر الجنيه الذهب نحو 4600 جنيه، إذ سجل اليوم 17800 جنيها بعدما وصل في وقت سابق إلى 22400 جنيه.

الذهب

أسعار الذهب الأن في مصر عيار 21 بالمصنعية

أما عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، فيبحث عنه الكثير قبل الذهاب لشراء المشغولات، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

وعند حساب سعر مصنعية الذهب، يتم في العادة إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 100 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة ، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها.

أما مصنعية السبائك، تكون قليلة نسبيا مقارنة بمصنعية المشغولات، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام ويزيد سعر المصنعية كلما زاد وزن السبيكة، ويبدأ وزن السبيكة من جرام واحد فيما فوق وحتى كيلو جرام.