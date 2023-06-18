انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحي عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء أجازة العيد أو بعدها.

يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، والتي بينت انخفاضا شديدا للمعدن الأصفر.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583 جنيهات

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368 جنيها

عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260 جنيها

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937 جنيها

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,493 شراء 1,507 جنيها

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291 جنيهات

الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327 جنيها

الجنيه الذهب بيع 17,920 شراء 18,080 جنيها

الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857 جنيها

سعر مصنعية الذهب

يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".

ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.