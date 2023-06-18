انخفاض أسعار الذهب الآن وعيار 21 مفاجأة

يبحث المواطنون قبل عيد الأضحي عن أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمشغولات الذهبية، والمقارنة بأسعار السوق، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، أثناء أجازة العيد أو بعدها.
يقدم موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، والتي بينت انخفاضا شديدا للمعدن الأصفر.
أسعار الذهب اليوم
سعر الذهب اليوم في مصر
الذهب عيار 24
عيار 24 بيع 2,560 شراء 2,583 جنيهات
الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 2,347 شراء 2,368 جنيها
سعر الذهب عيار 21
عيار 21 بيع 2,240 شراء 2,260 جنيها
الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 1,920 شراء 1,937 جنيها
الذهب عيار 14
عيار 14 بيع 1,493 شراء 1,507 جنيها
الذهب عيار 12
عيار 12 بيع 1,280 شراء 1,291 جنيهات
سعر الذهب
الاونصة بيع 79,616 شراء 80,327 جنيها
الجنيه الذهب بيع 17,920 شراء 18,080 جنيها
الكيلو بيع 2,560,000 شراء 2,582,857 جنيها
سعر مصنعية الذهب
يتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، حيث ستكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام".
سعر الذهب في مصر
ويدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.