أخبار التوك شو| انهيار الذهب والدولار وتعديل جدول الثانوية العامة وأسعار الأضاحي

تناولت برامج التوك شو اليوم الثلاثاء عددًا من الملفات والقضايا المهمة محليًا وعالميًا، نستعرض لكم أبرزها من خلال التقرير التالي:

الأموال الساخنة ستعود|خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن موعد انخفاض سعر الدولار

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الاموال الساخنة ستعود خلال العالم الحالي، والتي خرجت مؤخر من الاقتصاد المصري.

وأضاف بدرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يسبب انخفاض في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، متابعا أن سيكون هناك طروحات للشركات في العام المالي القادم.

وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن ستعود الأموال الساخنة من الخارج إلى مصر مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر ذجبت استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار مؤخرا.



هل ينهار الذهب في مصر الفترة القادمة؟.. مستشار التموين يفجر مفاجأة مدوية

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسعار الذهب في السوق خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكدًا أن قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب ساعد على استقرار سوق الذهب في مصر.

نزل 600 جنيه| تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أخر تطورات انهيار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن سعر الذهب في مصر كان أغلى من السعر في المملكة العربية السعودية ودبي.





شوقي علام: إنشاء الأمانة العامة لدور الإفتاء مبادرة مصرية

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن منتدى بناء الجسور بين الشرق والغرب الذي أقامته رابطة العالم الإسلامي بالتعاون مع الأمم المتحدة هو لقاء مهم للغاية، معقبًا:" نحن نحتاج في الحقيقة إلى كثير من الجسور التي تبنى في العلاقات الإنسانية عامة".



بدرة: ما حدث في 2011 مصر دفعت ثمنه اقتصاديا

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية لجأت إلى المؤسسات الاقصادية الدولية وصندوق النقد الدولي نظرا لازمة اقتصادية منذ 2011.

وأضاف بدرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في 2011 مصر دفعت ثمنه اقتصاديا، متابعا أن هناك كيل بمكيلين في التعامل مع مصر في صندوق النقد الدولي.

وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن الأزمة الاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن نشجع دائما القطاع الخاص للعمل في السوق المصرية.





عضو بالقومي للمرأة: سعداء بجهود الدولة لتمكين السيدات وننتظرالمزيد |فيديو

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ما تقوم به الدولة من جهود من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية يلقى ترحيبا بالغا وسعادة غامرة، متابعة أن ذلك ينعكس في حرص السيدات المشاركات في أي دعوة من أجل التواجد في المناسبات المختلفة وخاصة التي تتم بحضور الرئيس السيسي.

هل تم تعديله؟| جدول امتحانات الثانوية العامة بعد إعلان إجازة عيد الأضحى

أكد شادي زلطة، المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم، أن جدول امتحانات الثانوية العامة معلن منذ أشهر، مشيرا إلى أن هناك إجازة عيد الأضحى لا تسري عليها أيام الامتحانات.





عمرو درويش: تطوير الأماكن العشوائية وغير الآمنة ساهم في تغيير حياة المواطنين

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة نجحت في تطوير وإعادة تخطيط المناطق غير المخططة، التي أنشئت بشكل عشوائي، وتضمنت التعديات على أراض زراعية أو على أملاك الدولة.







عايزة تلغى الدعم| رد قوي من أحمد موسى على مديرة صندوق النقد



رد الإعلامي أحمد موسى، على تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا، التي أدلت بها عبر محطة «بلومبرج» عن الوضع الاقتصادي في مصر.

وقال أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه عقب الاستماع لحديث كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولي، يبدو أننا سندخل في مشكلة معها بسبب تصريحاتها، متابعا أن تصريحات مديرة صندوق النقد الدولي، كانت إيجابية في نقاط محدودة، مثل «تقديرها للرئيس السيسي، وبعض الإجراءات الاقتصادية».

مساعد وزير الخارجية: تعامل مصر مع اللاجئين نموذج يحتذى به| فيديو

أكد السفير صلاح حليمة مساعد وزير الخارجية، أن تعامل مصر مع اللاجئين هو نموذج يحتذى به ، فيما يتعلق مع هؤلاء المجموعات مختلفة الجنسيات، مضيفاً أن مصر تقدم للاجئين الدعم المالي و التعليم و الصحة و المعيشة.



رانيا يعقوب: القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية في المشروعات المختلفة

أكدت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية في المشروعات المختلفة.

وأضافت رانيا يعقوب، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المستثمر الاجنبي ينظر إلى أهمية وجود سوق مال قوي في أي دولة، العالم كله يبيع أصول في البورصة من أجل الاقتصاد لديه.

وتابعت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن دول العالم تبيع الأصول لجذب الاستثمارات المختلفة، لافتة إلى أن طرح الـ 32 شركة سيشهد أسرع خلال الفترة المقبلة.

وأشارت عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن الربع الثالث من العالم الحالي سيحمل الكثير من ضفات بيع الشركات، في موضوع طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين.



برلمانية: عجز الموازنة والسياسات الصناعية قضايا تهم المواطن وتؤثر على حياته|فيديو

أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جلسات الحوار الوطني في أسبوعها الرابع، ويتم طرح قضايا متعددة، وذلك لمحاولة الخروج بحلول من خلال المناقشة.



300 جنيه| موعد زيادة الحد الأدنى للأجور بالقطاع الخاص.. تفاصيل

كشفت الدكتورة حنان نظير مستشار المجلس القومي للأجور، تفاصيل قرر المجلس في اجتماعه الذي عقد أمس برئاسة الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو القادم.

وأضافت “نظير”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفي، مقدمة برنامج “صالة التحرير”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن قرار زيادة الحد الأدنى يتم العمل به بداية من شهر يوليو 2023، وبعد إجازة العيد وبالتحديد مع قبض الشهر المقبل.

وتابعت مستشار المجلس القومي للأجور، أن كل القطاع الخاص يلتزم بهذا القرار، وهناك تعاون كبير من الجميع في هذا الأمر وخاصة في ظل الأزمة الطاحنة الحالية.

وأشارت مستشار المجلس القومي للأجور، إلى أنه يمكن للعامل تقديم شكوى ضد المؤسسة التي يعمل بها ولا تلتزم بهذا القرار، لافتة إلى أن ممثلي القطاع الخاص في المجلس وعددهم 6 وافقوا على هذا القرار بالإجماع.

مكافحة الإدمان: انخفاض نسبة التعاطي بين سائقي الحافلات إلى 0.3% |فيديو

أكد مدحت وهبة، المتحدث الرسمي باسم صندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي، أن نسبة تعاطي المخدرات بين سائقي الحافلات المدرسية انخفضت إلى 0.3%، بعدما كانت 12% في 2017، مضيفاً أن هذه النسبة كانت مخيفة، ولهذا جاءت التوجيهات بتكثيف حملات كشف تعاطي المواد المخدرة على سائقي الحافلات المدرسية.

الرئيس رفض هذا الأمر| أحمد موسى يفتح النار على مديرة النقد الدولي

شن الإعلامي أحمد موسى، هجوما حادا على كريسينا جورجينا، رئيس صندوق النقد الدولي، قائلا "شكلنا هندخل في مشكلة مع هذه السيدة، وده بعد تصريحاتها الأخيرة عن سعر الصرف في مصر".

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج “على مسئوليتي”، المذاع عبر قناة “صدى البلد”، مساء اليوم الثلاثاء، أن "جوجينا" تريد أن تطلق الدولة العنان لسعر الصرف، منوها بأنها “أطلقت هذه التصريحات في حوار صحفي عن الاقتصاد المصري”.

وتابع الإعلامي أحمد موسى، أن رئيسة صندوق النقد الدولي تريد أن تتخارج الدولة من كل الأنشطة، "هذه السيدة عايزة الدولة ترفع أيديها عن كل حاجة، وترفع كل أنواع الدعم".

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يرفض هذا الأمر، وأعلن عنه في كلمه له مؤخرا، مشيرا إلى أن ما يحدث هو ضغوط سياسية وليست اقتصادية.

وأشار الإعلامي أحمد موسى، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يعلم حجم الضغوط على مصر، وهناك اجتماع بين ماكرون ورئيسة وزراء ايطاليا لبحث تقديم الدعم لتونس لمواجهة الهجرة غير الشرعية.

وأكمل أحمد موسى، "كده الدولار يوصل 60 جنيها، وكيلو اللحمة يبقى 500 جنيه، وكل السلع تولع، وهما عايزين البلد توصل لكل ده".

140 جنيها البقري و155 للضاني| الزراعة تكشف أسعار الأضاحي لديها



أكد الدكتور سعيد صالح مستشار وزير الزراعة، أن الوزارة تقدم معرض خيرنا لاهلينا، مضيفا أنه لدينا 220 سلعة نقدمها للمواطن بأسعار رخيصة.