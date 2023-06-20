عمرو درويش: تطوير الأماكن العشوائية وغير الآمنة ساهم في تغيير حياة المواطنين

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن الدولة نجحت في تطوير وإعادة تخطيط المناطق غير المخططة، التي أنشئت بشكل عشوائي، وتضمنت التعديات على أراض زراعية أو على أملاك الدولة.



وأضاف عمرو درويش، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأولى، أن جهود الدولة في القضاء على العشوائيات، ساهمت في تغيير حياة المواطنين الذين كانوا يعيشون في حالة من التهديد والعشوائية.



ولفت إلى أن تلك الجهود ساهمت في تخفيف الضغط عن شريط الـ7% الذي تقوم على الدولة من مساحتها الكلية.

وفيما يخص آليات حصر الأماكن العشوائية، أوضح أن هناك وزارات معنية بهذا الملف، مثل وزارتي التنمية المحلية والإسكان، وجهاز التنسيق الحضاري، بالإضافة إلى التصوير الجوي.