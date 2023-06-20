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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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عمرو درويش: مصر شهدت نهضة ونقلة حضارية في قطاع الإسكان

النائب عمرو درويش،
النائب عمرو درويش، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين

قال النائب عمرو درويش، عضو تنسيقة شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الإسكان في مصر واحد من أهم الملفات التي اهتم بها الرئيس عبدالفتاح السيسي خلال فترة حكمه، منوها بأن ملف الإسكان عاني من الأهمال لعقود عديدة.

وأضاف عمرو درويش، خلال حواره ببرنامج صباح الخير يا مصر المذاع على القناة الأول، أن مصر شهدت نهضة ونقلة حضارية من حيث تطوير العشوائيات، وبالإضافة تجمعات سكنيه جديدة ، مشيرا إلى أن هناك استثمار واضح في البنية التحتية والمجمعات السكنية.


واسترسل: إجمالي المبالغ الخاصة بتطوير العشوائيات وصل إلى 40 مليار جنيه، بالإضافة إلى 425 مليار جنيه، لتطوير قطاع الإسكان والمرافق بشكل عام.

وأكد أن الدولة وضعت يدها بشكل واضح على مشاكل الاسكان والتعمير والمرافق، وتعمل على تطويره بشكل مستمر.

عمرو درويش تنسيقة شباب الأحزاب تطوير العشوائيات المجمعات السكنية الأسكان

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