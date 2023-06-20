هل ينهار الذهب في مصر الفترة القادمة؟.. مستشار التموين يفجر مفاجأة مدوية

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، عن أسعار الذهب في السوق خلال الفترة الحالية بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى، مؤكدًا أن قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بدخول الذهب ساعد على استقرار سوق الذهب في مصر.

وقال ناجي فرج، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مُقدّم برنامج «على مسئوليتي»، عبر قناة «صدى البلد»، إنه خلال شهر دخل مصر أكثر من 200 كيلو جرام من الذهب، منذ تطبيق قرار الحكومة بالسماح للقادمين من الخارج بالذهب، وهذا الرقم سوف يتضاعف خلال الفترة المقبلة.

وأضاف ناجي فرج، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك 125 طن احتياطي من الذهب في البنك المركزي، من المقرر أن يرتفع خلال الفترة المقبلة نتيجة سياسة التنقيب عن الذهب في العديد من المناطق، ومن المتوقع أن تصل إلى 200 طن.

وتابع، أن أسعار الذهب في مصر قاربت على الأسعار العالمية، كما أن هناك مجموعة من المشروعات التي تقوم بها وزارة التموين، وجاءت أسعار الذهب كالتالي:

عيار 21 2131 جنيها

عيار 24 2425 جنيها

سعر الجنيه الذهب وصل 17 ألف و300 جنيه

وأكد ناجي فرج، أن مدينة الذهب هي حلم لكل المصريين، ولها العديد من النتائج التي تؤثر على الاقتصاد المصري، وهي تمثل نقلة نوعية في صناعة المصرية.

شراء المشغولات

وأوضح ناجي فرج، أن السماح بدخول الذهب يساعد على تقوية صناعة الذهب، ويعد من أعمدة الاقتصاد القومي، كما أن مصر تصبغ نحو 70 طن من الذهب سنويا، وهناك إقبال كبير من المواطنين على شراء المشغولات.

ولفت ناجي فرج، إلى أن أسعار الذهب سوف سترتفع مطلع سبتمبر المقبل، نظرا لمجموعة من المتغيرات العالمية، مؤكدًا أن أسعار الذهب ترتبط بالسعر العالمي، مشيرًا إلى أن هناك عزوف من المواطنين الآن لشراء السبب بسبب التراجع المستمر.