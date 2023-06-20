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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نزل 600 جنيه| تراجع سعر جرام الذهب في مصر عيار 21

الذهب
الذهب

كشف الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أخر تطورات انهيار أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الفترة الحالية، مشيرا إلى أن سعر الذهب في مصر كان أغلى من السعر في المملكة العربية السعودية ودبي.

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انخفاض كبير في الأسعار.. شعبة الذهب للمواطنيين: محدش يبيع دلوقتي


وتابع ناجي فرج، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هناك انهيار كبير في أسعار الذهب، وقرار الدولة باعفاء المصريين القادمين من الخارج من ضرائب الذهب، القى بظلاله على أسعار الذهب وسبب في انخفاض كبير في الاسعار.

 

سعر جرام الذهب


وأكمل الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أنه دخل أكثر من 200 كيلو ذهب مع بداية القرار الماضي، في شهر واحد فقط، ومتوقع دخول أضعاف هذا الرقم خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن سعر جرام الذهب عيار 21 وصل 2130 وكنا تخطينا 2730 جنيها للجرام.
 

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