برلمانية: عجز الموازنة والسياسات الصناعية قضايا تهم المواطن وتؤثر على حياته|فيديو

أكدت النائبة نهى زكي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن جلسات الحوار الوطني في أسبوعها الرابع، ويتم طرح قضايا متعددة، وذلك لمحاولة الخروج بحلول من خلال المناقشة.

ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات مرتبطان ببعضهما وبالموازنة العامة

وأضافت نهى زكي، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية "DMC"، أنه سوف يناقش في جلسات الحوار الوطني عجز الموازنة، والسياسات الصناعية، مؤكدة أنهما قضيتان في غاية الأهمية، حيث أن لهم علاقة تهم المواطن وتؤثر على حياته.

وأشارت عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إلى أن ترشيد الإنفاق وتعزيز الإيرادات مرتبطان ببعضهما وبالموازنة العامة، لافتة إلى أن التنسيقية ستطرح عدد من الأفكار في هذا الصدد كالعمل على إصلاح الهيكل الإداري للدولة.