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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رانيا يعقوب: القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية في المشروعات المختلفة

رانيا يعقوب عضو مجلس
رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية

أكدت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن القطاع الخاص يقود قاطرة التنمية في المشروعات المختلفة.

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وأضافت رانيا يعقوب، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن المستثمر الاجنبي ينظر إلى أهمية وجود سوق مال قوي في أي دولة، العالم كله يبيع أصول في البورصة من أجل الاقتصاد فيها.


وتابعت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، أن دول العالم تبيع الأصول لجذب الاستثمارات المختلفة، لافتة إلى أن طرح الـ 32 شركة سيشهد أسرع خلال الفترة المقبلة.


وأشارت رانيا يعقوب عضو مجلس إدارة البورصة المصرية، إلى أن الربع الثالث من العالم الحالي سيحمل الكثير من ضفات بيع الشركات، في موضوع طرح 32 شركة في البورصة أو بيع حصص منها لمستثمرين رئيسيين.


 

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