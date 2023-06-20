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رئيس التحرير
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توك شو

عضو بالقومي للمرأة: سعداء بجهود الدولة لتمكين السيدات وننتظرالمزيد |فيديو

المجلس القومي للمرأة
المجلس القومي للمرأة

قالت السفيرة منى عمر، عضو المجلس القومي للمرأة، إن ما تقوم به الدولة من جهود من أجل دعم وتمكين المرأة المصرية يلقى ترحيبا بالغا وسعادة غامرة، متابعة أن ذلك ينعكس في حرص السيدات المشاركات في أي دعوة من أجل التواجد في المناسبات المختلفة وخاصة التي تتم بحضور الرئيس السيسي.

وأضافت “عمر” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز”، اليوم الثلاثاء، أن ما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تولي السيدات قيادة المناصب المختلفة، هو تطور إيجابي؛ ولكنه غير كاف، موضحة: “وجود محافظة واحدة أو نائبة وسط 27 لا اعتقد أن هذا تطبيق للمساواة بين المرأة والرجل”.
 

وتابعت عضو المجلس القومي للمرأة: “ سعداء جدًا بما حدث في هذا الصدد ولكن في انتظار المزيد”، لافتة: “أنا سعيدة بوجود ملفات حيوية خاصة بالاقتصاد المصري تم توليتها للمرأة”.
 

المجلس القومى للمرأة السفيرة مني عمر تمكين المرأة المصرية الرئيس السيسي توك شو صدى البلد

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