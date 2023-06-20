كاتب صحفي: مصر لديها 10% من عدد اللاجئين على مستوى العالم|فيديو

قال أحمد رفعت، الكاتب الصحفي، إن ملف اللاجئين شائك عالميًا، حيث يواجه العالم مأساة كبرى، معقبًا: “ لما نتكلم على 108.5 مليون لاجئ في العالم يبقى احنا قدام كارثة حقيقية”.



وأكد “رفعت” خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “هذا الصباح” المذاع عبر فضائية “اكسترا نيوز” أن هناك فارق بين النازح واللاجئ، فالنازح هو من انتقل داخل حدود بلده أما اللاجئ من ينتقل إلى دولة أخرى.

وتابع: “ مصر بمفردها لديها 9 مليون ضيف وفقًا لما حددته منظمة الهجرة العالمية والإحصاء المصري في مجلس الوزراء”، لافتًا إلى أن مصر لديها 10% من عدد اللاجئين على مستوى العالم"، لافتًا إلى أن هذه النسبة ليست صغيرة وتدل على الجهد الذي تبذله مصر في هذا الملف.

