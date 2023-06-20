الأموال الساخنة ستعود|خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن موعد انخفاض سعر الدولار

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة ستعود خلال العالم الحالي، والتي خرجت مؤخرا من الاقتصاد المصري.



وأضاف بدرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يسبب انخفاضا في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، متابعا أنه سيكون هناك طروحات للشركات في العام المالي القادم.



وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن ستعود الأموال الساخنة من الخارج إلى مصر مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر جذبت استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار مؤخرا.

