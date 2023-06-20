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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الأموال الساخنة ستعود|خبير اقتصادي يفجر مفاجأة عن موعد انخفاض سعر الدولار

الدكتور مصطفى بدرة
الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الأموال الساخنة ستعود خلال العالم الحالي، والتي خرجت مؤخرا من الاقتصاد المصري.

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مصطفى بدرة يزف خبرا سارا بشأن الاقتصاد المصري


وأضاف بدرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن هذا الأمر يسبب انخفاضا في أسعار الدولار الأمريكي مقابل الجنية المصري، متابعا أنه سيكون هناك طروحات للشركات في العام المالي القادم.


وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن ستعود الأموال الساخنة من الخارج إلى مصر مرة أخرى، لافتا إلى أن مصر جذبت استثمارات بقيمة 5.7 مليار دولار مؤخرا.
 

مصطفى بدرة لأموال الساخنة الإقتصاد المصرى أحمد موسى طروحات استثمارات

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