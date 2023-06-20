بدرة: ما حدث في 2011 مصر دفعت ثمنه اقتصاديا

أكد الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية لجأت إلى المؤسسات الاقصادية الدولية وصندوق النقد الدولي نظرا لازمة اقتصادية منذ 2011.



وأضاف بدرة، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الثلاثاء، أن ما حدث في 2011 مصر دفعت ثمنه اقتصاديا، متابعا أن هناك كيل بمكيلين في التعامل مع مصر في صندوق النقد الدولي.

النقد الدولي



وتابع الدكتور مصطفى بدرة الخبير الاقتصادي، أن مديرة صندوق النقد الدولي تحدثت عن الأزمة الاقتصادية في العالم، لافتا إلى أن نشجع دائما القطاع الخاص للعمل في السوق المصرية.

