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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

سعر الذهب
سعر الذهب

يبحث الكثير عن  سعر الذهب اليوم السبت 24-6-2023 في مصر، خاصة سعر الجرام عيار 21 وذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي الخاص بتثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

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سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، يبحث عنه الراغبين في الزواج والخطوبة، إذ أنه هبط بعد أن وصل 2225 جنيها للشراء  نحو 2,200 جنيه للبيع اليوم، فيما هبط سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 1,886 جنيها، وعيار 14 إلى 1,467 جنيها.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فتراجع بنحو 600 جنيه، إذ سجل أعلى سعر في إبريل الماضي وهو أكثر من 2800 جنيه، ليسجل اليوم 2200 جنيه، فيما هبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات بنحو 400 جنيه إذ سجل اليوم 17,600 جنيه مقارنة بـ 18 ألف جنيه، فيما تراجع من أعلى مستوى بقيمة نحو 4800 جنيه ، إذ سجل في ذروة الارتفاع أبريل الماضي 22400 جنيه.

يبحث الكثير عن  سعر الذهب اليوم السبت 24-6-2023 في مصر، خاصة سعر الجرام عيار 21 وذلك بعد ساعات من قرار البنك المركزي الخاص بتثبيت أسعار الفائدة، بالتزامن مع اقتراب عيد الأضحى المبارك.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وعن سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر، يبحث عنه الراغبين في الزواج والخطوبة، إذ أنه هبط بعد أن وصل 2225 جنيها للشراء  نحو 2,200 جنيه للبيع اليوم، فيما هبط سعر الجرام من عيار 18 إلى نحو 1,886 جنيها، وعيار 14 إلى 1,467 جنيها.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم السبت

أما عن سعر جرام الذهب عيار 21 فتراجع بنحو 600 جنيه، إذ سجل أعلى سعر في إبريل الماضي وهو أكثر من 2800 جنيه، ليسجل اليوم 2200 جنيه، فيما هبط سعر الجنيه الذهب الذي يزن 8 جرامات بنحو 400 جنيه إذ سجل اليوم 17,600 جنيه مقارنة بـ 18 ألف جنيه، فيما تراجع من أعلى مستوى بقيمة نحو 4800 جنيه ، إذ سجل في ذروة الارتفاع أبريل الماضي 22400 جنيه.

سعر الذهب مباشر

ويرصد “صدى البلد” في هذا التقرير، سعر الذهب مباشر اليوم السبت 24-6-2023 في محلات الصاغة بدون مصنعية :

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم السبت : 2,537 جنيهًا.
سعر الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم السبت ، 2,220 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 18: 1,903 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم السبت ، عيار 14 للشراء : 1,480 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم السبت ، عيار 24 للبيع : 17,600 جنيه.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم السبت ، عيار 24: 1,921 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

قرار البنك المركزي 

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، قررت فى اجتماعها أمس الأول الخميس، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و 19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75% .

تراجع كبير 

وتراجعت أسعار الذهب في مصر بقوة لأول مرة في مصر، نتيجة قرار الحكومة الذي أعلنه الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بإعفاء واردات الذهب من رسوم الجمارك الشهر الماضي.

أسعار الذهب الآن في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الراغبون في الخطوبة وشراء الشبكة عن سعر الذهب بالمصنعية والضريبة والدمغة، إذ تضاف المصنعية على سعر الجرام عند الشراء فقط وليس البيع.

سعر الذهب

ويمكن حساب سعر المصنعية على الذهب إضافة نحو 5-10 % من سعر الجرام، وقد يكون سعر المصنعية بين 80 و150 جنيها في بعض محلات الصاغة، وذلك بحسب المشغولات وكيفية تصنيعها، أما مصنعية السبائك، تكون قليلة مقارنة بالمشغولات ، إذ تبدأ من 30 جنيها للجرام.

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