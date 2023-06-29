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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب مجددا اليوم الخميس 29-6-2023 ثاني أيام عيد الأضحى المبارك، إذ هبط سعر الجرام من عيار 21 وهو ما يبحث عنه الراغبون في شراء الشبكة للخطوبات في العيد، بالتزامن مع انهيار غير مسبوق في أسعار المعدن الأصفر عالميا.

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الذهب 

500 جنيه

ولازال الفارق بين سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم وأعلى سعر نحو 520 جنيها، إذ سجل سعر الجرام الآن 2280 جنيها بعدما سجل 2310 جنيهات أمس ، فيما وصل إلى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع.

سعر الذهب ثاني أيام عيد الأضحى 2023 

وسجل سعر الجنيه الذهب والذي يزن نحو  8 جرامات من عيار 24 ، نحو 18,240 جنيها بعد ما سجل أمس 18,480، فيما سجل سعر الجرام عيار  18 1,954 جنيها.

سعر الذهب الآن

ويعتبر سعر الذهب الآن في ثاني أيام عيد الأضحى المبارك 2023، أبرز ما يبحث عنه الألاف اليوم، خاصة عند شراء الشبكة خصيصا في العيد، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس: 2,629 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس، 2,300 جنيه للشراء.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 18: 1,971 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس، عيار 14 للشراء : 1,533 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس، عيار 24 للبيع : 18,240  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس، عيار 24: 1,908 دولارًات بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

 يهتم الكثير بالبحث عن مصنعية الذهب بع قرار تحريكها 10 %، فهي تهم الراغبون في الشراء خاصة عند شراء الشبكة والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكل سهولة والتي تكون بداية من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها.

أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 30 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب 

زيادة مصنعية الذهب 

وأعلنت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر المقبل .

وجاءت الزيادة طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.

سعر الذهب اليوم عيار 21

عند شراء الشبكة للخطوبة في العيد، يبحث الكثير قبل الشراء عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم كأقل سعر 2280 جنيها ، وما زال منخفضا عن أعلى سعر سجله محليا وهو نحو 2800 جنيه لكل جرام أو يزيد في ذروة الارتفاع في إبريل.

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