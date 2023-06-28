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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

200 جنيه الآن أول يوم العيد|قفزة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم أول أيام عيد الأضحى المبارك 28-6-2023، قفزة جديدة بالتزامن مع دخول العيد ونشاط حركة البيع والشراء لكثرة المناسبات الخاصة بالأفراح وخاصة الخطوبة، في المقابل هبط سعر الأوقية في البورصة العالمية بقوة.

200 جنيه

وارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 بنحو 200 جنيه، إذ كان سجل قبل أيام قليلة 2120 جنيهاً ليسجل اليوم 2310 جنيهات ، فيما سجل سعر الجرام من عيار 18 نحو 1,963 جنيها للبيع في محلات الصاغة.

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الذهب 

سعر الذهب أول أيام عيد الأضحى 2023 

وسجل سعر الجنيه الذهب  والذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، نحو 18,480 جنيها بعد ما سجل أمس 17,920 بفارق نحو 560 جنيها، فيما سجل سعر الجرام عيار 14، 1,527 جنيها.

سعر الذهب الآن

ويزداد البحث عن سعر الذهب الآن في أول أيام عيد الأضحى المبارك 2023، خاصة عند شراء الشبكة خصيصا للاحتفال في العيد، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن أهم وأبرز أخباره الخدمية للمواطنين يوميا:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الأربعاء: 2,640 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الأربعاء، 2,310 جنيهات للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 18: 1,980 جنيهًا.
الذهب

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الأربعاء، عيار 14 للشراء : 1,540 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الأربعاء، عيار 24 للبيع : 18,320  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الأربعاء، عيار 24: 1,915 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم عيار 21

ويهتم الراغبون في شراء الشبكة للخطوبة في العيد، بالبحث عن سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن، والذي سجل اليوم كأقل سعر 2290 جنيها ، وبالرغم من القفزة الجديدة ، إلا أنه ما زال منخفضا عن أعلى سعر سجله محليا وهو نحو 2800 جنيه لكل جرام أو يزيد في ذروة الارتفاع في إبريل.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

وعند شراء المشغولات ، يهتم الكثير بالبحث عن مصنعية الذهب فهي تهم الراغبون في الشراء خاصة عند شراء الشبكة أو الهدايا الذهبية والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكل سهولة والتي تكون بداية من 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 80 وحتى 150 جنيها.

أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 30 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب

زيادة مصنعية الذهب 

وكانت أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية كشفت عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.

قرار البنك المركزي

يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت الشهر الحالي تحديدا الخميس الماضي 22 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%

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