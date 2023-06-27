600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

يبحث الكثير عن سعر الذهب اليوم الثلاثاء يوم وقفة عرفات 27-6-2023، خاصة قبيل عيد الأضحى المبارك 2023 والذي يكثر فيه الشراء، خاصة الشبكة من عياري 21 و 18 الأكثر انتشارا في محلات الصاغة.

600 جنيه

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 17,920 كأقل سعر اليوم والذي يزن 8 جرامات من عيار 24 ، بعدما سجل 18560 جنيها قبل أيام بفارق يزيد عن 600 جنيه، فيما تراجع سعر الجرام عيار 21 إلى نحو 2240 جنيها بعدما تخطى 2265 جنيها في تعاملات الأمس للشراء.

الذهب

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سعر الذهب الآن

ويبحث الكثير عن سعر الذهب الآن في يوم عرفة لشراء الشبكة خصيصا للاحتفال في العيد، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم ضمن أهم وأبرز أخباره الخدمية للمواطنين يوميا:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الثلاثاء: 2,583 جنيهًا.

الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الثلاثاء، 2,260 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 18: 1,937 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الثلاثاء، عيار 14 للشراء : 1,507 جنيهًات.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الثلاثاء، عيار 24 للبيع : 17,920 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الثلاثاء، عيار 24: 1,922 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

سعر الذهب اليوم عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن محل اهتما الشبان المقبلون على الزواج لشراء الشبكة، والذي تراجع من أعلى سعر بفارق نحو 560 جنيها ليسجل اليوم كأقل سعر 2240 جنيها بعدما كان أعلى سعر سجله محليا نحو 2800 جنيه لكل جرام أو يزيزد في ذروة الارتفاع في إبريل.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

مصنعية الذهب تهم الراغبون في الشراء خاصة عند شراء المشغولات الذهبية والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك.

ويمكن حساب سعر المصنعية بكسل سهولة عند شراء المشغولات الذهبية والتي تكون بداية من 5% من سعر الجرام وحتى 10 %، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 80 وحتى 150 جنيها.

أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 30 جنيها أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب

يذكر أن الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية أعلنت عن زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر المقبل طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية.

وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.

قرار البنك المركزي

وكانت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، أعلنت بعد انهاء اجتماعها الخميس الماضي 22 يونيو، تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب، مع تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.