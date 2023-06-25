أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 30 جنيها ، عقب سلسة من التراجعات تراجع خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها.

شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ٢٢ يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.

وقال وزير المالية إن دخول هذه الكمية من الذهب يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر 2240 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2215 جنيها مستهل تعاملات أمس .

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 25-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,560

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,920

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,920

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,537 شراء 2,560 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,326 شراء 2,347 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,220 شراء 2,240 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,903 شراء 1,920 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,480 شراء 1,493 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,269 شراء 1,280 الاونصة بيع 78,905 شراء 79,616 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,920 الكيلو بيع 2,537,143 شراء 2,560,000

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