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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

مشغولات ذهبية - صورة
مشغولات ذهبية - صورة أرشيفية

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 30 جنيها ، عقب سلسة من التراجعات تراجع خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها.

شهدت المنافذ الجمركية  دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ٢٢ يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.

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وقال وزير المالية إن دخول هذه الكمية من الذهب  يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.

وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر 2240 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2215 جنيها مستهل تعاملات أمس .

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 25-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,560

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,920

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,920

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,537 شراء 2,560
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,326 شراء 2,347
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,220 شراء 2,240
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,903 شراء 1,920
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,480 شراء 1,493
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,269 شراء 1,280
الاونصةبيع 78,905 شراء 79,616
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 17,760 شراء 17,920
الكيلوبيع 2,537,143 شراء 2,560,000

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