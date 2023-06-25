أسعار الذهب اليوم الأحد.. وهذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب في مصر بنحو 30 جنيها ، عقب سلسة من التراجعات تراجع خلالها سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 2215 جنيها.
شهدت المنافذ الجمركية دخول أكثر من ٣٠٦ كيلو جرامًا من الذهب بصحبة الركاب القادمين من الخارج فى الفترة من ١١ مايو الماضي إلى ٢٢ يونيه الحالي، بعد تطبيق قرار رئيس الوزراء بالإعفاء من الضريبة الجمركية والرسوم الأخرى ما عدا القيمة المضافة، وفقا لبيان صادر عن وزارة المالية.
وقال وزير المالية إن دخول هذه الكمية من الذهب يعكس إقبال المقيمين بالخارج على الاستفادة من هذه التيسيرات الخاصة بالذهب الوارد بصحبتهم.
وسجلت أسعار الذهب اليوم الاحد في مصر 2240 جنيها للجرام من عيار 21 مقارنة بـ 2215 جنيها مستهل تعاملات أمس .
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الاحد 25-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,537 شراء 2,560
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,120 شراء 2,160
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,903 شراء 1,920
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 17,760 شراء 17,920
أسعار الذهب اليوم
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,537 شراء 2,560
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,326 شراء 2,347
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,220 شراء 2,240
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,903 شراء 1,920
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,480 شراء 1,493
|أسعار الذهب عيار 12
|بيع 1,269 شراء 1,280
|الاونصة
|بيع 78,905 شراء 79,616
|سعر الجنيه الذهب اليوم
|بيع 17,760 شراء 17,920
|الكيلو
|بيع 2,537,143 شراء 2,560,000
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