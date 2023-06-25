واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-6-2023، سلسة التراجعات التي بدأت منذ أيام، وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار أول أمس.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعات متتالية خلال الأيام الماضية بعد أن شهد ارتفاعات كبيرة الاشهر الماضية وصل خلالها سعر الكيلو إلى 90 جنيها للدواجن البيضاء وسجلت الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيها للكيلو بتراجع بلغ 25 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصلت له.

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الأحد 25-6- 2023 ضمن نشرته الخدمية، سعر الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيهًا ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 75 جنيها للكيلو في المزرعة.

سعر الدواجن للمستهلك

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 65 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 73 و 75 جنيها للكيلو.

وتراوح سعر الدواجن الساسو اليوم الاحد بين 75 و80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 85 و90 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

وتراوح سعر الدواجن البلدي اليوم الاحد بين 95 و 100 جنيه للكيلو.

وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم الاحد فسجل لحم الأمهات الأبيض 55 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 65 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

سجلت أسعار البانيه اليوم 160 و165 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و77 جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.

وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 50 و55 جنيها للكيلو.

ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 40 و45 جنيها.

أسعار البيض اليوم

وارتفعت أسعار البيض اليوم في مصر، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 116 جنيه في المزرعة وكانت أسعار البيض الابيض منتصف الشهر الماضي مسجلة 79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 120 و125 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر سعرًا وصل إلى 116 جنيهات لتصل إلى المستهلك متراوحه بين 120 و125 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد.

سعر الكتكوت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت متراوحًا بين 10 و11 جنيها.