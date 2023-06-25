عاجل
أخبار التعليم|«الفضاء المصرية» تعقد مراسم إنهاء تجميع واختبار القمر الصناعي Misr Sat 2.. ورمزي عبدالعزيز ضيفاً لجامعة عين شمس للحديث عن التصميم المهني الذكي رضوى الشربيني تخطف الأنظار في أحدث ظهور عبر إنستجرام بركان أوبيناس في بيرو يبدأ ثورانا جديدا.. شاهد أخبار التكنولوجيا | إجراءات فورية عند سخونة هاتفك الآيفون.. سعر سامسونج Galaxy Fold 4 فى السعودية أخبار التوك شو .. وزير المالية: العالم في صراع مع الوقت لإيجاد حلول لمشكلة التمويل ..أحمد موسى: عندنا رئيس إنسان بجد بيدي لكل واحد حقه
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

صدى البلد

واصلت أسعار الدواجن اليوم الأحد 25-6-2023، سلسة التراجعات التي بدأت منذ أيام، وهبط سعر الدواجن البيضاء بنحو 3 جنيهات مقارنة بأسعار أول أمس.

وكانت أسعار الذهب قد شهدت تراجعات متتالية خلال الأيام الماضية بعد أن شهد ارتفاعات كبيرة الاشهر الماضية وصل خلالها سعر الكيلو إلى 90 جنيها للدواجن البيضاء وسجلت الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيها للكيلو بتراجع بلغ 25 جنيها مقارنة بأعلى سعر وصلت له.

txt

كلاكيت تالت مرة.. زيادة جديدة مرتقبة في أجور العاملين بالقطاع الخاص

txt

رسميا.. رفع الحد الأدنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص بداية من يوليو المقبل

أسعار بورصة الدواجن اليوم الأحد 

ويقدم موقع صدى البلد الإخباري سعر الدواجن اليوم الأحد  25-6- 2023 ضمن نشرته الخدمية، سعر الدواجن البيضاء اليوم 65 جنيهًا  ووصل سعر الدواجن الحمراء إلى 75 جنيها للكيلو في المزرعة.

 

سعر الدواجن للمستهلك 

سعر الدواجن البيضاء اليوم سجل 65 جنيهًا للكيلو لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 73 و 75 جنيها للكيلو.

 

وتراوح سعر الدواجن الساسو اليوم الاحد بين 75 و80 جنيهًا للكيلو، لتصل إلى المستهلك متراوحة بين 85 و90 جنيهًا.

سعر الفراخ البلدي

  • وتراوح سعر الدواجن البلدي اليوم الاحد بين 95 و 100 جنيه للكيلو.
  • وعن أسعار الدواجن الأمهات اليوم الاحد فسجل لحم الأمهات الأبيض  55 جنيها للكيلو لتصل إلي المستهلك بنحو 65 جنيها.

سعر الدواجن اليوم

  • سجلت أسعار البانيه اليوم 160 و165 جنيها، ويختلف السعر بحسب المنطقة السكنية.
  • وسجلت أسعار الأوراك قيمة تتراوح بين 75 و77  جنيها للكيلو، بحسب المنطقة السكنية.
  • وسجلت أسعار الكبد والقوانص سعرا يتراوح بين 50 و55 جنيها للكيلو.
  • ووصلت أسعار الأجنحة قيمة تتراوح بين 40 و45 جنيها.

أسعار البيض اليوم 

وارتفعت أسعار البيض اليوم  في مصر، وسجل سعر طبق البيض الأبيض نحو 116 جنيه في المزرعة وكانت أسعار البيض الابيض منتصف الشهر الماضي مسجلة  79 جنيها منتصف الشهر الماضي، ويصل سعر طبق البيض الأبيض اليوم للمستهلك بنحو 120 و125 جنيها.

بينما سجل سعر طبق البيض الأحمر سعرًا وصل إلى 116 جنيهات لتصل إلى المستهلك متراوحه بين 120 و125 جنيها، ووصل سعر طبق البيض البلدي 116 جنيهاً، وهذه الأسعار للمزرعة، وليست للتجار.

ووصل سعر البيض البلدي اليوم إلى 116 جنيها ليصل في المزرعة إلى 122 جنيها للطبق الواحد. 

سعر الكتكوت اليوم

وارتفع سعر الكتكوت متراوحًا بين 10 و11 جنيها.

الدواجن بورصة الدواجن سعر الدواجن اليوم سعر الدواجن للمستهلك سعر الفراخ البلدي اسعار الدواجن اليوم سعر الدواجن البيضاء اليوم سعر طبق البيض سعر الكتكوت اليوم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ارتفاع جديد قبل العيد.. مفاجأة في أسعار الذهب وعيار 21 الآن

فنانة شهيرة في أزمة بسبب صورة بملهى ليلي

هما اللي طلبوني.. عمرو أديب يتعرض لموقف محرج على الهواء

صدمة لعشاق القلعة البيضاء .. بيراميدز يخطف نجمين من الزمالك

الأرصاد تعلن تفاصيل حالة الطقس اليوم الأحد ودرجات الحرارة المتوقعة

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

الطريق للحفاظ على اللقب.. المنتخب الأولمبي يواجه النيجر بكأس أمم إفريقيا

أروى جودة تترك عزاء والدها بسبب والدة محمد السعدني.. والأخير يرد لها الجميل

موضوعات متعلقة

المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء تشارك في ورشة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار

هالة السعيد: مصر تتقدم 6 مراكز في مؤشر أهداف التنمية المستدامة 2023

الإحصاء: ارتفاع التبادل التجاري بين مصر والهند لـ6 مليارات دولار خلال 2022

السيسي يهنيء العاملين بالجهاز الإداري للدولة باليوم العالمي للخدمة العامة

وزيرة التخطيط تتفقد مبنى المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة بمقره الجديد

نائب وزيرة التخطيط يترأس الجلسة الختامية لمؤتمر مؤشر تنافسية المحافظات

رئيس اللجنة الفنية لمؤشر تنافسية المحافظات المصرية تستعرض أهداف إعداد المؤشر وأهميته

التخطيط: الدولة تولي اهتماما متزايدا بعملية التوطين المحلي لأهداف التنمية المستدامة

ترشيحاتنا

طقس اليوم.. ارتفاع ملحوظ في الحرارة على كافة الأنحاء والعظمى 42 درجة

الطلاب يتوافدون على لجان امتحانات الثانوية العامة 2023 لأداء الكيمياء والجغرافيا

واصلت التراجع.. انخفاض جديد في أسعار الدواجن اليوم مع اقتراب عيد الأضحى

هل يشترط تبييت النية لصيام يوم عرفة.. أمين الإفتاء يجيب

سعر عيار 21 اليوم 25-6-2023

بعد قرار الرئيس.. حالات رد نفقات طالب كلية الشرطة وفقا للقانون

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لغز ردده الملايين.. هل فرعون موسى هو الملك رمسيس الثاني؟

رقم 6 ستبهرك.. 10 معلومات عن هرم تتي شيري بعد ترميمه

بعد تحذير هبة قطب| كلمات تجرح شعور الزوج.. احذريها

خبير آثار يطرح بدائل مهمة لـ تطوير مقابر القاهرة التاريخية

فيديو

خطوبة جوهرة لصاحب تريند كان عندي معزة | فيديو جراف

هرمون السعادة واختياراتي.. أغاني أفلام العيد على صفيح ساخن

الأضحية بالطيور.. تحدِ على الهواء بين شيخ أزهري وسعد الهلالي

الناقد محمد نبيل: تامر حسني نجم الشباك في الوطن العربي الآن| فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب : مغامرة تيتان ولغز الأميرة المنحوسة

د جمال عبد ربه

جمال عبد ربه يكتب: دكتور عويضة وحلم الذهب الأبيض

نهال علام

نهال علام تكتب: قمة الميثاق التمويلي

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الذكاء الاصطناعي والروبوتات القاتلة

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب .. لبيك اللهم لبيك

أسامة علي

أسامة علي يكتب: فليطمئن قلب ابني

هند عصام

هند عصام تكتب: الأخوان والزوجة اللعوب

أمير أبورية

أمير أبو رية يكتب: حنين الإنسان لنسخته القديمة

اﻟﻤﺰﻳﺪ