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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

أصحاب مزارع الدواجن بالقناطر يستغيثون بالتموين بسبب الأعلاف وجشع التجار| فيديو

صدى البلد

استغاث أصحاب مزارع الدواجن بالقناطر الخيرية، من ارتفاع أسعار الأعلاف، وجشع التجار في تعمد فرض زيادات تفوق قدراتهم.

 

وقال أحد أصحاب المزارع، أن نتيجة ارتفاع أسعار العلف، أثرت بشكل واضح على الإنتاج وبدوره السبب في زيادة سعر الدواجن بالأسواق، مشيراً: “اللي كان عنده ١٠ عنابر بقى عنده ٥ بالعافية”. 

 

وتابع أن نظام المزرعة الخاصة به قائم يدوياً، دون الاعتماد على الآلات، وبالتالي يتحمل تكلفة إضافية للعمالة بجانب أسعار العلف. 

 

وأشار إلى أن مزرعته تعتمد على تقديم الموارد الطبيعية دون إضافات تضر المنتج النهائي، سواء بالتعليف أو في المياه.

 

وتحدث في النهاية عن خطوات ومراحل العمل اليومي داخل المزرعة، بدايةً يتم علف الدواجن، ومن ثم تجميع البيض على ٤ مراحل. 

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