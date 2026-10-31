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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وفاة طفلتان رضيعتان متأثرتين بإصابتيهما إثر حريق بمواصي خان يونس

شهداء غزة
شهداء غزة
محمد على

توفيت الطفلتين الرضيعتين أسيل إبراهيم أبو صهيبان (6 أشهر) وحبيبة محمد زنون (4 أشهر) إثر اشتعال نيران في خيمتهما بمواصي خانيونس جنوب قطاع غزة.

توفيت الطفلتان الرضيعتان متأثرتين بإصابتيهما إثر حريق اندلع في خيمتهما المخصصة للنازحين في مواصي خان يونس  بقطاع غزة.

تأتي هذه الحادثة ضمن سلسلة من الحرائق والمآسي المتكررة في مخيمات النزوح نتيجة افتقار الخيام لأدنى مقومات السلامة والأمان، وصعوبة الظروف المعيشية والحصار الإسرائيلي.

ارتفعت حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حتى 31 أكتوبر 2026 إلى 74,594 شهيداً و175,808 إصابات منذ بدء التصعيد في 7 أكتوبر 2023، وفقاً لإحصائيات وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.

استقبلت مستشفيات القطاع 6 شهداء و26 مصاباً خلال الـ 48 ساعة الماضية.
منذ وقف إطلاق النار (11 أكتوبر 2025): وصل إجمالي الشهداء إلى 1,580 شهيداً، والإصابات إلى 5,711 إصابة.

وفي حالات الانتشال بلغ إجمالي الضحايا الذين تم انتشالهم 845 شهيدا، مع استمرار وجود عدد كبير من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات تعجز طواقم الإسعاف والدفاع المدني عن الوصول إليهم.

الطفلتين الرضيعتين أسيل إبراهيم وحبيبة محمد خيمتهم خانيونس غزة

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