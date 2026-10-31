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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

حملات مكثفة لرفع كفاءة النظافة بشارعي المتحف ووزارة الزراعة في الدقي

رفع كفاءة الشوارع
رفع كفاءة الشوارع
أحمد زهران

قامت الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع المتحف الزراعي وشارع وزارة الزراعة في حي الدقي، وذلك بناء على توجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة.

وقد وجه اللواء محمد الضبيعي رئيس الهيئة العامة للنظافة والتجميل بالجيزة برفع كفاءة النظافة بشارع المتحف الزراعي وشارع وزارة الزراعة بتكثيف حملات النظافة والغسيل والكنس الالي والحدائق.

وأكد عاطف شعبان مدير عام النظافة أن الحملات أسفرت عن رفع كفاءة النظافة والغسيل والكنس الآلي والدهانات والحدائق، وذلك في ضوء تحسين الرؤية البصرية والجمالية بنطاق احياء الجيزة طبقا لتوجيهات الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة بشأن تحسين جودة النظافة بنطاق احياء الجيزة.

محافظ الجيزة محافظة الجيزة حي الدقي

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