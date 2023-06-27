تحرك جديد في أسعار الذهب اليوم.. هذه قيمة عيار 21 الآن

ارتفعت أسعار الذهب مجددا اليوم الثلاثاء على المستويين العالمي والمحلي، وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية.

ينتظر المتداولون خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم مستقبل رفع الفائدة.

وصعدت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، في مصر بنحو 50 جنيها للجرام الواحد، يتداول سعر الذهب الفوري الان عند مستوى 1930 دولار للأونصة مقارنة بـ 1924 صباح اليوم .

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,606 شراء 2,629

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,280 شراء 2,300

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,954 شراء 1,971

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع بيع 18,240 شراء 18,400

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,606 شراء 2,629 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,389 شراء 2,410 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,280 شراء 2,300 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,954 شراء 1,971 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,520 شراء 1,533 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,303 شراء 1,314 الاونصة بيع 81,038 شراء 81,749 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,240 شراء 18,400 الكيلو بيع 2,605,714 شراء 2,628,571

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، مع ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، ولامس مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا، ولامس مستوى 1932 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1923 دولارًا.

