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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

صدى البلد

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينتظر المتداولون خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم مستقبل رفع الفائدة.

يتداول سعر الذهب الفوري الان عند مستوى 1930 دولار للأونصة مقارنة بـ 1924 صباح اليوم 

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بنحو 35 جنيها للجرام ، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2285 جنيها للجرام.

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سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع بيع 2,577 شراء 2,611

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,255 شراء 2,285

سعر الذهب عيار 18 

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,933 شراء 1,959

سعر الجنيه الذهب اليوم 

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع بيع 18,040 شراء 18,280

أسعار الذهب اليوم

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
أسعار الذهب عيار 24بيع 2,577 شراء 2,611
أسعار الذهب عيار 22بيع 2,362 شراء 2,394
أسعار الذهب عيار 21بيع 2,255 شراء 2,285
أسعار الذهب عيار 18بيع 1,933 شراء 1,959
أسعار الذهب عيار 14بيع 1,503 شراء 1,523
أسعار الذهب عيار 12بيع 1,289 شراء 1,306
الاونصةبيع 80,149 شراء 81,215
سعر الجنيه الذهب اليومبيع 18,040 شراء 18,280
الكيلوبيع 2,577,143 شراء 2,611,429

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، مع ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، ولامس مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا، ولامس مستوى 1932 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1923 دولارًا.
 

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