ارتفاع مفاجيء في أسعار الذهب اليوم .. وهذه قيمة عيار 21

ارتفعت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، على مستوى جميع الاعيرة الذهبية متأثرة بارتفاع أسعار الذهب عالميا.

وذلك في ظل تراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية، بينما ينتظر المتداولون خطاب رئيس البنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول لتقييم مستقبل رفع الفائدة.

يتداول سعر الذهب الفوري الان عند مستوى 1930 دولار للأونصة مقارنة بـ 1924 صباح اليوم

وارتفعت أسعار الذهب في مصر اليوم بنحو 35 جنيها للجرام ، وسجل سعر الذهب عيار 21 اليوم 2285 جنيها للجرام.

سعر الذهب اليوم

ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الثلاثاء 27-6-2023، على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.

سعر الذهب عيار 24

وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع بيع 2,577 شراء 2,611

سعر الذهب عيار 21

سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارا بيع 2,255 شراء 2,285

سعر الذهب عيار 18

سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,933 شراء 1,959

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع بيع 18,040 شراء 18,280

أسعار الذهب اليوم

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري أسعار الذهب عيار 24 بيع 2,577 شراء 2,611 أسعار الذهب عيار 22 بيع 2,362 شراء 2,394 أسعار الذهب عيار 21 بيع 2,255 شراء 2,285 أسعار الذهب عيار 18 بيع 1,933 شراء 1,959 أسعار الذهب عيار 14 بيع 1,503 شراء 1,523 أسعار الذهب عيار 12 بيع 1,289 شراء 1,306 الاونصة بيع 80,149 شراء 81,215 سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,040 شراء 18,280 الكيلو بيع 2,577,143 شراء 2,611,429

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 20 جنيهًا، مع ختام تعاملات أمس الإثنين، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2240 جنيهًا، ولامس مستوى 2250 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2260 جنيهًا، في حين افتتحت الأوقية التعاملات عند مستوى 1920 دولارًا، ولامس مستوى 1932 دولارًا، واختتمت عند مستوى 1923 دولارًا.

