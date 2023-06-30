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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

الذهب
الذهب

تراجعت أسعار الذهب اليوم الجمعة 30-6-2023 مجددا ، ثالث أيام عيد الأضحى المبارك، إذ يبحث الكثير عن سعر جرام الذهب عيار 21 الآن في محلات الصاغة بعد قرار زيادة المصنعية 10 %.

الذهب 

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تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

550 جنيها

 سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم تراجع من جديد ليسجل نحو 2260 جنها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات أمس الأول، فيما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع بفارق نحو 550 جنيها.

 

أسعار الذهب ثالث أيام عيد الأضحى 2023 

وتراجع سعر الجنيه الذهب والذي يزن نحو 8 جرامات من عيار 24 ، ليسجل نحو 18080 جنيها بعد ما سجل أمس الأول 18,480، فيما سجل سعر الجرام عيار  18 الآن 1,937  جنيها.

سعر الذهب الآن

أما عن سعر الذهب الآن في ثالث أيام عيد الأضحى المبارك 2023، أبرز ما يبحث عنه العرسان الجدد، خاصة عند شراء الشبكة خصيصا في العيد للخطوبة، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الجمعة: 2,606 جنيهًات.
الذهب 

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الجمعة، 2,280 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 18: 1,954 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الجمعة، عيار 14 للشراء : 1,520 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الجمعة، عيار 24 للبيع : 18,080  جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الجمعة، عيار 24: 1,908 دولارًات بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

 ويبحث الكثير عن مصنعية الذهب بعد قرار تحريكها 10 %، فهي تهم الراغبون في شراء الشبكة والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

وعند  حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها، أما عند شراء السبائك فيخلف سعر المصنعية، إذ يبدأ من نحو 30 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب 

زيادة مصنعية الذهب 

وكانت الشعبة العامة للذهب والمجوهرات بالاتحاد العام للغرف التجارية، قررت زيادة قيمة المصنعية للمشغولات الذهبية بنسبة 10%، بدءا من الشهر المقبل، طبقا لما هو مقرر تنفيذه بناء علي بروتوكول المحاسبة الضريبية الموقع بين الشعبة ومصلحة الضرائب المصرية، وصدر قرار عن الدكتور علي المصلحي وزير التموين والتجارة الداخلية برقم 94 لسنة 2023، والذي نص اعتبار السبائك عيار 24 وزن 100 جرام فأقل من المشغولات الذهبية بدءا من الشهر المقبل.

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