تحرك جديد في سعر الذهب اليوم وهذه قيمة عيار 21 الآن

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، شهدت ارتفاعًا طفيفًا خلال تعاملات اليوم لتواصل بذلك سلسلة الارتفاعات التي بدأت مع بداية تعاملات الأسبوع الجاري .
وشهدت أسعار الذهب خلال الفترة الماضية تذبذبات قوية ما بين ارتفاع وانخفاض.
وتراجع الدولار الأمريكي قبل البيانات الرئيسية التي تصدر هذا الأسبوع عن الولايات المتحدة الأمريكية.
وصعدت أسعار الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، أول أيام عيد الأضحى في مصر بنحو 10 جنيهات إضافية للجرام الواحد، بعد أن ارتفع أمس 50جنيهًا وأمس الأول نحو 20 جنيهًا.
سعر الذهب اليوم
ويُقدّم موقع "صدى البلد" سعر الذهب اليوم الأربعاء 28-6-2023، أول أيام عيد الأضحى على مستوى جميع الأعيرة الذهبية، حيث يتابع العديد من المواطنين أسعار الذهب، خاصة المقبلين على الزواج والراغبين في الاستثمار.
سعر الذهب عيار 24
وسجّل سعر الذهب اليوم عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 2,617 شراء 2,640 جنيهاً
سعر الذهب عيار 21
سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 2,290 شراء 2,310 جنيهاً
سعر الذهب عيار 18
سعر جرام الذهب اليوم عيار 18 اليوم بيع 1,963 شراء 1,980 جنيهاً
سعر الجنيه الذهب اليوم
سجّل سعر الجنيه الذهب اليوم بيع 18,320 شراء 18,480 جنيهاً
أسعار الذهب اليوم
|لوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|أسعار الذهب عيار 24
|بيع 2,617 شراء 2,640
|أسعار الذهب عيار 22
|بيع 2,399 شراء 2,420
|أسعار الذهب عيار 21
|بيع 2,290 شراء 2,310
|أسعار الذهب عيار 18
|بيع 1,963 شراء 1,980
|أسعار الذهب عيار 14
|بيع 1,527 شراء 1,540
|عيار 12
|بيع 1,309 شراء 1,320
|الاونصة
|بيع 81,393 شراء 82,104
|الجنيه الذهب
|بيع 18,320 شراء 18,480
|الكيلو
|بيع 2,617,143 شراء 2,640,000
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