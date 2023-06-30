اشتري الآن.. انخفاض أسعار الذهب في ثالث أيام العيد

يبحث المواطنون بثالث أيام عيد الأضحي المبارك، عن كيفية شراء المشغولات الذهبية، من خلال معرفة أسعار الذهب في مصر، للوصول إلى أفضل سعر للمعدن الأصفر، والمقارنة بأسعار السوق، للشراء بأرخص الأسعار، وتجنب جشع التجار.

ويعرض موقع "صدى البلد"، نشرة مفصلة لأسعار الذهب، للمواطنين الراغبين في شراء الذهب لإتمام عمليات الشراء والبيع، للتعاملات المسائية في مصر، وخاصة المقبلين على الزواج والخطوبة، خلال إجازة عيد الأضحي، والتي انخفض بها المعدن الأصفر بشكل ملحوظ.

أسعار الذهب اليوم

سعر الذهب اليوم في مصر

الذهب عيار 24

عيار 24 بيع 2,600 شراء 2,623 جنيها.

الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 2,383 شراء 2,404 جنيها.

عيار 21 بيع 2,275 شراء 2,295 جنيهات.

الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 1,950 شراء 1,967 جنيها.

الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 1,517 شراء 1,530 جنيها.

الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 1,300 شراء 1,311 جنيها.

االاونصة بيع 80,860 شراء 81,571 جنيه.

الجنيه الذهب بيع 18,200 شراء 18,360 جنيه.

الكيلو بيع 2,600,000 شراء 2,622,857 جنيه.

ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر، وتكون قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية، و يدفع المصنع قيمة الضريبة مقدما وهي ثابتة لمدة سنة تسدد عند الإنتاج.