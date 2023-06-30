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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

انخفاض غير مسبوق في سعر الذهب عالميا

أرشيفية
أرشيفية

هبطت أسعار الذهب إلى أدنى مستوياتها في أكثر من ثلاثة أشهر مساء أمس، متراجعة للجلسة الثالثة على التوالي إذ كررت البنوك المركزية الكبرى الحديث عن التشديد النقدي للحد من التضخم المرتفع.

وانخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.1 بالمئة إلى 1905.59 دولار للأوقية (الأونصة) بعد أن سجل في وقت سابق أدنى مستوياته منذ منتصف مارس.

وهبطت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.4 بالمئة لتسجل 1913.80 دولار للأوقية.

وانخفض المعدن النفيس ثلاثة بالمئة حتى الآن في يونيو ويبدو أنه سينهي هذا الربع على انخفاض للمرة الأولى منذ سبتمبر أيلول 2022، في وقت يقلل المتداولون من التوقعات المتعلقة بإنهاء دورة رفع أسعار الفائدة.

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ويؤدي رفع أسعار الفائدة إلى تراجع الاستثمار في الذهب الذي لا يدر عائدا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية 0.3 بالمئة إلى 22.79 دولار للأوقية وزاد البلاتين 0.8 بالمئة إلى 917.90 دولار.

وصعد البلاديوم 0.3 بالمئة إلى 1252.16 دولار، ولا يزال فوق أدنى مستوياته في أربع سنوات ونصف السنة والذي سجله في الجلسة الماضية عند 1208.50 دولار.

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