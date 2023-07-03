600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر 3-7-2023 في التراجع ، بعد انقضاء أيام العيد والتي شهدت ارتفاع سعرالمعدن إلى مستويات كبيرة نتيجة نشاط حركة الشراء خلال أيام العيد، وذلك بالتزامن مع هبوط غير مسبوق في أسعار الأوقية عالميا.

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الذهب

600 جنيه

وهبط سعر جرام الذهب بقوة من ما يزيد عن 2800 جنيه وهو أعلى سعر وصل إليه، إلى 2220 جنيها فقط اليوم كأقل سعر بفارق نحو 600 جنيه ، فيما هبط من 2310 جنيهات قبل ساعات.

الذهب اليوم في مصر

سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع أيضا بقوة والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 17,760 جنيها، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 1200 جنيه، وتراجع 4640 جنيه من أعلى سعر وهو 22400 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 2220 جنيها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات قبل 3 أيام ، فيما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع بفارق نحو 600 جنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,903 جنيهات فقط.

الذهب

سعر الذهب الآن

ويبحث الكثي من الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 2,560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,240 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 18: 1,920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجّل سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء : 1,493 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين، عيار 24: 1,919 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.



الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

الراغبين في الشراء يبحثون دوما عنه مصنعية الذهب خاصة بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي ، فهي تهم الراغبون في شراء المصوغات والمتمثلة في الشبكة وغيرها، والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

عند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها.

عند حساب مصنعية السبائك فيخلف الأمر، إذ يبدأ من نحو 35 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.