عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

الذهب
الذهب

استمرت أسعار الذهب اليوم في مصر 3-7-2023 في التراجع ، بعد انقضاء أيام العيد والتي شهدت ارتفاع سعرالمعدن إلى مستويات كبيرة نتيجة نشاط حركة الشراء خلال أيام العيد، وذلك بالتزامن مع هبوط غير مسبوق في أسعار الأوقية عالميا.

موضوعات متعلقة:

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

200 جنيه الآن أول يوم العيد|قفزة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

الذهب

600 جنيه

وهبط سعر جرام الذهب بقوة من ما يزيد عن 2800 جنيه وهو أعلى سعر وصل إليه، إلى 2220 جنيها فقط اليوم كأقل سعر بفارق نحو 600 جنيه ، فيما هبط من 2310 جنيهات قبل ساعات.

الذهب اليوم في مصر 

سعر الجنيه الذهب اليوم تراجع أيضا بقوة والذي يزن 8 جرامات من عيار 24، ليسجل نحو 17,760 جنيها، بعدما كان نحو 18960 جنيها بتراجع نحو 1200 جنيه، وتراجع 4640 جنيه من أعلى سعر وهو 22400 جنيه. 

سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر 

وهبط سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم ليسجل نحو 2220 جنيها بعدما سجل سعر الجرام 2310 جنيهات قبل 3 أيام ، فيما تخطى 2800 جنيه في ذروة الارتفاع بفارق نحو 600 جنيه، فيما سجل سعر الجرام عيار 18 نحو 1,903 جنيهات فقط.

الذهب

سعر الذهب الآن

ويبحث الكثي من الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن بعد انتهاء عيد الأضحى المبارك 2023، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب اليوم كما يلي بكافة الأعيرة:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الاثنين: 2,560 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الاثنين، 2,240 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 18: 1,920 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الاثنين، عيار 14 للشراء : 1,493 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الاثنين، عيار 24 للبيع : 17,760 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الاثنين، عيار 24: 1,919 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.
     
الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

الراغبين في الشراء يبحثون دوما عنه مصنعية الذهب خاصة بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي ، فهي تهم الراغبون في شراء المصوغات والمتمثلة في الشبكة وغيرها، والتي يكون سعر مصنعيتها والضريبة التي عليها كبيرة مقارنة بأسعار مصنعية السبائك التي تزيد عن 100 جرام بعد القرار الجديد.

عند حساب سعر المصنعية يتم إضافة 5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها في محلات الصاغة بداية من 100 وحتى 150 جنيها.

عند حساب مصنعية السبائك فيخلف الأمر، إذ يبدأ من نحو 35 جنيها للتي تزيد عن 100 جرام أو يزيد على حسب الشركة المصنعة للسبيكة، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب الذهب اليوم بمصر سعر الذهب عيار 21 الان سعر الذهب الان سعر جرام الذهب عيار 21 أسعار الذهب اليوم بمصر عيار 21 بالمصنعية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

وزير التربية والتعليم يفجر مفاجأة حول امتحان الكيمياء للثانوية العامة

الحديد يتراجع 2500 جنيه.. مفاجأة في أسعار مواد البناء الآن

هتاف جماعي ورسالة للخطيب| فرمان من مدرجات الأهلي بشأن إمام عاشور

قرب على 4 شهور.. مفاجأة سارة في سعر الدولار رسميا الآن بالبنوك

خبير تحكيمي يفجر مفاجأة عن هدف فيوتشر في الأهلي .. فيديو

انتقاد شديد اللهجة من كولر لـ كهربا

بعد قصة الخروف.. فستان رضوى الشربينى يكشف عن عملية نحت خضعت لها

أحمد عاطف يفتح النار علي كولر بعد اتهامه بإضاعة الوقت

موضوعات متعلقة

سعر عيار 21 الآن.. الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد

الذهب يتراجع بقوة لأول مرة منذ شهور عالميًا|وهذا سعر عيار 21 الآن

550 جنيها|هزة جديدة تضرب أسعار الذهب ثالث أيام العيد وعيار21 الآن مفاجأة

500 جنيه الآن|زلزال يضرب أسعار الذهب عالميا ثاني أيام العيد وعيار21 مفاجأة

200 جنيه الآن أول يوم العيد|قفزة جديدة بأسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

600 جنيه الآن في وقفة العيد| مفاجأة بأسعار الذهب وهذا ثمن عيار 21

500 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار21 الآن قبل العيد.. اشتري شبكتك بسرعة

400 جنيه|مفاجأة في سعر الذهب وعيار 21 الآن بعد قرار البنك المركزي

ترشيحاتنا

دعاء قبل الذهاب للعمل.. ردده يفتح لك أبواب الرزق

أسعار مواد البناء.. انخفاض الحديد وتباين الأسمنت اليوم 3-7-2023

عم سيد وزوجته.. عشرة عمر 50 سنة: الزراعة لقمة عيشنا وبنحلم بزيارة للنبي.. فيديو

مدارس التمريض| الصحة تكشف أماكن وشروط التقديم للطلاب

3 أطعمة تناولها في الفطار لخفض ضغط الدم| موجودة في البيت

600 جنيه|الذهب يتراجع بقوة بعد انتهاء العيد ومفاجأة في سعر عيار21 الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برشاقة لافتة.. زوجة ماجد المصري تستعرض أناقتها| شاهد

ثقافة قنا تناقش مكتسبات ثورة 30 يونيو |صور

إطلالة إيمان العاصي على البحر تثير ضجة| شاهد

بتتكسر وضعيفة... تناول هذه الفيتامينات لعلاج الأظافر

فيديو

الزعل يعمل أكتر من كدة.. القصة الكاملة لفقدان المذيعة أميمة بدري النطق بشكل مفاجئ «فيديوجراف»

ناقد: ياسمين صبري مشروع فتاة أحلام ولكنها لا تملك القدرة على تقديم الكوميديا

حادثة تثير الدهشة والعجب.. جزائري يستعيد بصره وهو ساجد

فرصة ما تتعوضش.. الإسكان: طرح شقق جديدة بالتقسيط في 4 مدن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: الغرب والأديان السماوية

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: لبنان والدين العام

د. صابر حارص يكتب: خلاصة الدين كله في الحج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: مشروعك في الصيف

النائبة عفاف زهران

النائبة عفاف زهران تكتب: 10سنوات من التحديات والمزيد من الإنجازات

اﻟﻤﺰﻳﺪ