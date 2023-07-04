1930 دولاراً للأونصة.. الذهب يغلق على أعلى مستويات

ارتفعت أسعار الذهب عند تسوية التعاملات مقلصة خسائرها المسجلة خلال الجلسة بفعل بيانات سلبية في أمريكا.

وكشفت البيانات الاقتصادية انكماش مؤشر أي إس إم لمديري المشتريات الصناعي في أمريكا إلى 46 نقطة في يونيو وهو أقل مستوى منذ مايو 2020.

وعند التسوية، ارتفعت العقود الآجلة للذهب بنحو 0.7% إلى 1930.8 دولار للأونصة.

وعلى صعيد السياسة النقدية في أمريكا، يرى مستثمرون أن هناك فرصة بنسبة 87% لرفع معدل الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في يوليو ، وفقاً لخدمة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي.إم.إي، ويتوقعون أن تظل الأسعار في نطاق 5.25% و5.5% قبل انخفاضها في عام 2024.

من جانبه قال كريج إيرلام، كبير محللي السوق في OANDA إن الذهب عانى الأسابيع الأخيرة في ظل استمرار ارتفاع التضخم، والبيانات التي أظهرت مرونة الاقتصاد.

وأضاف في التصريحات التي نقلها MarketWatch: نرى أن سعر الذهب سيرتد قليلاً أعلى مستوياته في الجلستين الماضيتين بعدما تراجع لفترة وجيزة دون مستويات 1900 دولار للأونصة.