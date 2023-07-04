عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

600 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

الذهب
الذهب

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم يسجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 ينخفض لـ أقل من 2000 جنيه، وعيار 21 يسجل 2220 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه، أي هناك انخفاض 600 جنيه.

txt

أقل من 2000 جنيه.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب اليوم

txt

سعر الذهب اليوم في مصر 4-7-2023

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

 

سجّل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2537 جنيهًا للجرام.

 

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2220 جنيهًا.

 

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيه للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيهًا.

اسعار الذهب الذهب عيار 18 عيار 21 صباح البلد صدى البلد قناة صدي البلد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس تأديب وصلاحية .. الرئيس السيسي يصدر قراران جمهوريان بنقل قضاة

مفيش انتماء.. مفاجأة بشأن وجهة إمام عاشور المقبلة

لا أحد فوق القانون .. القبض على الضابط المتهم في واقعة مدينتي وإحالته للمحاكمة العاجلة

تاني صفقة طارت .. الوداد المغربي يخطف هدف الزمالك فى ميركاتو الصيف

فرمان كولر.. شوبير: رحيل 3 لاعبين عن الأهلي والرابع على قائمة الانتظار

قرب على 1900 جنيه|هبوط غير مسبوق في أسعار الذهب وعيار21 الآن مفاجأة

هبوط عنيف في أسعار الأرز.. اعرف الكيلو بكام في المحال التجارية

الأزمة انتهت.. منظمة حفل تونس تكشف تفاصيل ما حدث مع أحمد سعد

ترشيحاتنا

نظرة الوداع.. انهيار حسام حسني في جنازة صديقه علاء عبد الخالق

وزير الأوقاف يهنئ العاملين بالانتقال الكامل للعاصمة الإدارية .. صور

وصول جثمان الفنان علاء عبد الخالق لمسجد الشرطة بالشيخ زايد.. فيديو وصور

معلم عن امتحان استاتيكا الثانوية العامة: كويس جدا ومفيهوش أسئلة تعجيزية

بصفيحة جاز.. سهير زكي تحرق بدل رقصها لهذا السبب

ميتلاند حدد سعره.. إمام عاشور في الزمالك بشرط واحد| ما هو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لحظات مروعة لاصطدم سيارة شرطة بدفع رباعي مسروقة في أمريكا| شاهد

ماذا يحدث للجسم عند تناول بذرة عن طريق الخطأ؟

فيديو صادم.. انهيار راكبة على متن طائرة أمريكية يتسبب في أزمة

بعد شائعة حملها.. ياسمين عبد العزيز تثير الجدل بإطلالة ملفتة

فيديو

هل ظهر قرش جديد؟.. سمكة أثارت رعب رواد الشواطئ في العين السخنة

أثارت الجدل واحتلت التريند.. فتاة أوروبية تمسك يد عمرو دياب.. من تكون؟ |فيديو جراف

استعانت بمصر والجزائر .. روسيا تعلن إنشاء محطة فضاء دولية بحلول 2032

اتخانقوا بالمايوهات.. شجار عنيف وألفاظ بذيئة بين أولاد الذوات في الساحل الشمالي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تحترق بنيران أهلها

هند عصام

هند عصام تكتب: البحار الغريق والثعبان

نسرين حجاج

نسرين حجاج تكتب: بيت الروبي

إبراهيم شعبان

إبراهيم شعبان يكتب: أحداث فرنسا.. وقفة عاقلة وسط موتورين

محمد شحتة يكتب : سؤال لميس الحديدي!

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: بين تمرد وتجرد حكاية شعب

نهال علام

نهال علام تكتب : ثورة 30 يونيو

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب.. 10 سنوات غيرت مستقبل مصر

اﻟﻤﺰﻳﺪ