600 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

يبحث الكثير من المواطنين خلال الفترة الأخيرة عن أسعار الذهب بشكل يومي، بل كل ساعة، وذلك بسبب الانخفاضات الكبيرة التى شهدتها أسعار الذهب في الفترة الأخيرة، فالذهب اليوم يسجل انخفاضا جديدًا، وعيار 18 ينخفض لـ أقل من 2000 جنيه، وعيار 21 يسجل 2220 جنيهًا، بعد أن سجل من قبل أكثر من 2800 جنيه، أي هناك انخفاض 600 جنيه.

عرض برنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية هند النعساني، تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

سجّل سعر الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2537 جنيهًا للجرام.

سجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2220 جنيهًا.

وصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيه للجرام.

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيهًا.