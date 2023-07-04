سعر الذهب اليوم في مصر 4-7-2023

يستعرض صدى البلد أسعار اعيرة الذهب اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023 وسط تراجع ملحوظ في سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 4-6-2023.
سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء
أسعار أعيرة الذهب اليوم الثلاثاء
|الوحدة
|سعر الذهب بالجنيه المصري
|عيار 24
|بيع 2,531 شراء 2,543
|عيار 22
|بيع 2,320 شراء 2,331
|عيار 21
|بيع 2,215 شراء 2,225
|عيار 18
|بيع 1,899 شراء 1,907
|عيار 14
|بيع 1,477 شراء 1,483
|عيار 12
|بيع 1,266 شراء 1,271
|الاونصة
|بيع 78,727 شراء 79,083
|الجنيه الذهب
|بيع 17,720 شراء 17,800
|الكيلو
|بيع 2,531,429 شراء 2,542,857
|قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر
اختلاف المصنعية والدمغة
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر.
وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قلَّ القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.
الذهب مكون أساسي للاحتياطات
يعد الذهب مكونا أساسي للاحتياطات النقدية فى العالم ومنها مصر ،يتكون الاحتياطي النقدي لمصر من احتياطيات الذهب والنقد الأجنبي المختلف بالإضافة لعوائد القطاع السياحي والصادرات المصرية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج ورسوم العبور في قناة السويس.