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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أسعار الذهب تشهد تذبذب وعيار 21 يخسر 400 جنيه .. فيديو

الذهب
الذهب

تشهد أسعار الذهب خلال الفترة الأخيرة حالة من عدم الاستقرار في الأسعار، وفقد وصلت الانخفاضات في مرحلة لأكثر من 400 جنيه، وبعد ذلك ارتفع الذهب، وانخفض من جديد، والجميع يتابع الأسعار، وتحديدًا المقبلين على الزواج، لمعرفة أرخص سعر من أجل الشراء.

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500 جنيه مرة واحدة| شعبة الذهب تزف مفاجأة سارة بشأن عيار 21

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400 جنيه جديدة| شعبة الذهب تفجر مفاجأة بشأن الأسعار

فقد كشفت شعبة الذهب، أن سعر الذهب وصل في وقت سابق لـ لـ 2800 جنيه للجرام عيار 21، ولكن وصل خلال الساعات الأخيرة لـ 2425 جنيهًا، أي أن هناك انخفاض وصل لـ 400 جنيه.

 

وفى هذا التقرير نستعرض آخر سعر لـ الذهب و حجم الانخفاض:

 

 

وقالت الإعلامية رشا مجدي، خلال قناة “صدى البلد” إن عن أسعار الذهب اليوم، الثلاثاء 23 مايو 2023، تشهد تذبذب في الأسعار، وعيار 21 الأكثر انتشارًا  سجل اليوم مبلغ 2425 جنيها.

 

أسعار الذهب 


سعر الذهب  عيار 18 سجل 2079 جنيها.
سعر  الذهب عيار 21 سجل 2425 جنيها.
سعر الذهب عيار 24 سجل 2771 جنيها.

سعر الجنيه الذهب سجل 19400 جنيها.

 

وأكد المهندس هاني جيد رئيس شعبة الذهب بالغرفة التجارية، أن قرار إعفاء واردات الذهب من الضرائب، سيتيح لـ الوافد الدخول بأي كمية من الذهب، وأن أسعار الذهب تشهد خلال هذه الأيام انخفاضا، وذلك بعد قرار الحكومة، وأن الفترة المقبلة سيكون هناك توازن بين العرض والطلب.

وردًا على سؤال "الناس تلحق تشتري ولا تبيع" وقال نصيحة للمواطنين بشراء الذهب في هذا التوقيت، معلقًا "هذه الفترة هي فترة شراء الذهب، ومن يريد الشراء عليه الآن لأن الأسعار منخفضة".

 

وكشف خلال تصريحات تليفزيونية، أن عيار الذهب 21 الأكثر انتشارًا كان تجاوز الـ 2800 جنيه، ولكن بعد هذا القرار، انخفضت الأسعار بشكل كبير، و أن الانخفاض حدث في وقت قصير، بعد الارتفاعات الكبيرة، وغير المبررة، معلقًا: "أسعار الذهب هذه الأيام أصبحت قريبة من السعر العالمي".

وتابع: "من الصعب جدًا أن نكون مثل السعر العالمي، ولكن نحن في تقارب، وهذا إنجاز كبير قد تحقق".

 

ومن جانبه أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن صناديق الاستثمار في الذهب بداية مبشرة وجيدة وسيساعد المواطنين على الادخار في الذهب، أن الذهب سلعة لا تغضب أحدا، مؤكدًا :" اللى بيشتري الذهب لا يخسر".

وأشار إلى أن الذهب سيشهد استقرارًا في الفترة المقبلة، وأن الوقت الحالي فرصة جيدة لـ الشراء معلقًا :" الوقت الحالي مناسب لـ الشراء".
 

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