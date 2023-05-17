الذهب الوارد من الخارج هل سيباع بالأسعار المحلية؟ .. الشعبة تكشف

أكد هاني ميلاد رئيس الشعبة العامة للذهب باتحاد الغرف التجارية، أن عيارات الذهب متعارف عليها دوليًا، وأن كل عيار له سعر، وأنه في حالة البيع والشراء تكون بسعر يوم البيع أو الشراء.

وأضاف رئيس الشعبة العامة للذهب، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن الذهب الذى سيكون مع الوافدين، سيباع فى مصر بسعر اليوم.

ورد على سؤال :" هل يباع الذهب الوارد من الخارج بنفس الأسعار المحلية" وقال إن الذهب يباع بسعر اليوم، لآن الذهب هو ذهب فى أى مكان.

ولفت إلى أن معظم دول الخليج تتعامل بنفس الاعيرة المصرية، وهناك دول تستخدم عيار 14 و أقل، ولكن بشكل عام الأعيرة متعارفة.