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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

مستشار وزير التموين يكشف أسباب تراجع أسعار الذهب.. والوقت المناسب للشراء

صدى البلد

كشف الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين، أسباب تراجع أسعار الذهب في السوق المصرية خلال الأيام الماضية وحقيقة استمرار الانخفاض الفترة المقبلة.

وأوضح الدكتور ناجي فرج خلال تصريحات تليفزيونية، أنه عادة ما كان يحدث زيادة الاستهلاك على شراء الذهب خلال فترة الأعياد، لكنه حدث توازن أكثر في الأسعار، مردفا أن الانخفاض في الأسعار لا يتخطى 50 جنيها.

وأشار إلى أن مبادرة «زيرو جمارك» التي أعفت سبائك الذهب والمشغولات الذهبية من رسوم الجمارك، عدا ضريبة القيمة المضافة عن 14%، كان لها تأثير كبير في تراجع أسعار الذهب حتى دخل البلاد خلال الشهر الماضي ما يزيد عن 300 كيلو ذهب.

وأضاف الدكتور ناجي فرج، أن زيادة المعروض يساهم في استقرار الأسعار وتراجعها، لذلك فتوازن العرض والشراء أمر جيد، يتيح الاستقرار للسوق، متوقعا تجديد فترة مبادرة «زيرو جمارك» على الذهب بعد انتهاء الفترة المحددة لـ6 أشهر التي أدت لحدوث الاستقرار في الأسعار خلال 3 أشهر.

أكد مستشار وزير التموين، أن الوقت الحالي مناسب لشراء الذهب الذي يشهد استقرارا في الأسعار بشكل متوازن مع الأسعار العالمية، بحيث سجل سعر الذهب عيار 21، 2190 جنيها، وعيار 18، 1877 جنيها، وعيار 24، 2502 جنيه، وسعر الجنيه الذهب 17250 جنيه.

ولفت إلى أن الإقبال على شراء الذهب في أول 3 أشهر من العام الجاري كان بنسبة 90% على السبائك والجنيهات الذهب، لذلك قرر وزير التموين بمعاملة السبائك الـ50 جرام و100 جرام والجنيهات الذهب معاملة المشغولات الذهبية، بعد ورود شكاوى من المصانع والورش، مما يعيد الاتجاه الصحيح للشراء، بحيث تكون السبائك والجنيهات بنفس فرص المشغولات.

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