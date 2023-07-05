الوقت مناسب الآن.. مفاجأة بشأن أسعار الذهب في محلات الصاغة اليوم

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن سعر الذهب عيار 21 سجل اليوم مبلغ 2190، و عيار 18 سجل 1877، وعيار 24 سجل 2502 و الجنيه الذهب سجل 17250 جنيه، مشبرا إلى أن “ جنيه الذهب انخفض 400 جنيه اليوم مقارنة بأسعار أمس”.

وأضاف مستشار وزير التموين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " صالة التحرير" المذاع على قناة صدي البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن السوق قبل قرار صفر جمارك على الذهب كان يشهد ارتفاعا في جرام الذهب بحوالي 40 جنيه.



ارتفع أكثر من 700 جنيه

ولفت إلي أن سوق الذهب شهد في ثلاث أشهر ارتفاعا بالاسعار أكثر من 700 جنيه، وأن الارتفاع كان بدون مبرر، وكان يسبب مشكلات كثيرة.

وأشار إلي أن بيع الذهب كان يتم بشكل لحظي، وأصبح حجز الذهب أمر مرفوض بسبب تغير السعر كل لحظة.

وأوضح أن الوقت الحالي مناسب للشراء، وأن سعر الذهب يشهد انخفاضا في هذه الفترة.



