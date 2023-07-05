مستشار وزير التموين لصناعة الذهب: السعر المحلي الحالي «متوازن» وأصبح قريبًا من العالمي|فيديو

أكد الدكتور ناجي فرج، مستشار وزير التموين لصناعة الذهب، أن أسعار الذهب شهدت ارتفاعًا بنسبة 20 جنيهًا بسبب الأعياد، ولكن الأسعار لم تعد لـ الارتفاع السابق.

وأضاف مستشار وزير التموين خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة صدى البلد، تقديم الإعلامية رشا مجدي، أن قرار صفر جمارك بخصوص الذهب، كان له تأثير إيجابي على خفض أسعار الذهب، وأن هناك 300 كيلو دخلت الدولة في الفترة الماضية.

ولفت إلي أنه من المتوقع أن تتراجع أسعار الذهب 50 جنيهًا في الفترة المقبلة، وأن السعر الحالي متوازن، وأن السعر المحلي أصبح قريبًا من السعر العالمي.

وأشار إلي أن أسعار الذهب في تراجع، وأن هناك استقرارًا في الأسواق، وأنه يتوقع أن يجدد قرار صفر جمارك، لأن ذلك تسبب في خفض الأسعار.