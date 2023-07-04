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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تعرف على أسعار الذهب والدولار وحالة الطقس اليوم.. أخبار تهمك

الذهب و الدولار
الذهب و الدولار

نشر قسم التوك شو بـ موقع صدى البلد، اليوم الثلاثاء 4- 7- 2023، مجموعة من الأخبار الخدمية المتنوعة التي يحرص الكثير من المواطنين على معرفتها، منها أسعار الذهب و الدولار و حالة الجو.

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600 جنيه.. انخفاض جديد في أسعار الذهب وعيار 21 يسجل مفاجأة.. فيديو

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الدولار بـ 30.84 جنيه.. أسعار العملات العربية والأجنبية اليوم

عرضت قناة صدي البلد،  تقريرا عن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 4-7-2023.

سجّل سعر الذهب اليوم

 

سعر جرام الذهب عيار 24 سجّل 2537 جنيهًا للجرام.

 

وسجّل سعر جرام الذهب عيار 21 الأكثر شيوعًا 2220 جنيهًا.

 

ووصل سعر جرام الذهب عيار 18 إلى 1902 جنيه للجرام.

 

أما سعر الجنيه الذهب فسجل 17760 جنيهًا.

 

أسعار الدولار العملات الأجنبية والعربية اليوم الثلاثاء
سعر الدولار اليوم 
سجّل سعر الدولار الأمريكي اليوم 30.93 جنيه للبيع، و30.84 جنيه للشراء.

سعر اليورو
سعر اليورو 33.77 جنيه للبيع،33.65 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الإسترليني
سعر الجنيه الإسترليني 39.33  جنيه للبيع، و39.19 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي
سعر الريال السعودي 8.24 جنيه للبيع، و8.22 جنيه للشراء.

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي 100.76 جنيه للبيع، و100.33 جنيه للشراء.

 

 

قدّمت الإعلامية هند النعساني، تقريرًا عن درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 4 يوليو 2023، في القاهرة والمحافظات.

وكشفت هند النعساني، أن هيئة الأرصاد الجوية، تتوقع أن طقس اليوم معتدلا في الصباح، وحارا رطب في فترة النهار، وشديد الحرارة على جنوب سيناء و البلاد، و معتدل في الليل علي جميع المحافظات.

 

 

 

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء:

 

 

 

القاهرة 35 - 24

 

الإسكندرية 29 - 23

 

الإسماعيلية 36 - 24

 

الغردقة 39 - 28

 

أسوان  43 - 28

 

سوهاج 41 - 25

 

المنيا 39 - 23

 

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