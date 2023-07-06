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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

300 جنيه في ساعات|تراجع جديد يضرب أسعار الذهب ومفاجأة بـ عيار21 الآن

الذهب
الذهب

شهدت أسعار الذهب اليوم في مصر 6-7-2023 تراجعا جديدا استمرار لموجة الخسائر التي ضربت المعدن خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة بعد انقضاء عيد الأضحى المبارك 2023.

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300 جنيه 

وتراجع سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر من عيار 24 والذي يزن 8 جرامات ، بقوة إذ سجل بالأمس نحو 17,700 جنيه ، فيما تراجع ليسجل اليوم 17400 كأقل سعر في السوق بفارق 300 جنيه في ساعات.

الذهب 

 سعر الذهب الآن في مصر

ويهتم الراغبين في الشراء أو البيع عن سعر الذهب الآن في محلات الصاغة، وينشر موقع صدى البلد أسعار الذهب الأن، كما يلي بكافة الأعيرة دون مصنعية:

سعر جرام الذهب عيار 24

  • سعر عيار 24 اليوم الخميس : 2,509 جنيهًات.

سعر جرام الذهب عيار 21

  • سجّل سعر الجرام عيار 21 اليوم الخميس ، 2,195 جنيها للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 18

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 18: 1,881 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 14

  • سجّل  سعر الجرام اليوم الخميس ، عيار 14 للشراء : 1,463 جنيهًا.

سعر الجنيه الذهب

  • بلغ سعر الجنيه اليوم الخميس ، عيار 24 للبيع : 17,400 جنيها.

سعر الأونصة عيار 24

  • بلغ سعر الأوقية اليوم الخميس ، عيار 24: 1,917 دولارًا بعد 2056 كأعلى سعر في مايو.

أسعار الذهب اليوم في مصر عيار 21 بالمصنعية

ويهتم الكثير من الراغبين في الشراء بالتعرف على  أسعار الذهب بالمصنعية عند الشراء خاصة بعد قرار زيادتها 10 % بدءا من الشهر الحالي محل اهتمام الكثير، وتكون كبيرة نسبيا عند شراء المصوغات والمتمثلة في الشبكة وغيرها.

الذهب 

ويمكن حساب سعر المصنعية، والتي تكون في العادة بين  5% من سعر الجرام وحتى 10%، وقد يتم احتسابها بأرقام ثابتة في بعض محلات الصاغة بين  100 وحتى 150 جنيها أو يزيد في بعض المحلات.

مصنعية السبائك تختلف قليلا، إذ تبدأ من نحو 35 جنيها للجرام للتي تزيد عن 100 جرام على حسب الشركة المصنعة للسبيكة ، أما السبيكة الأقل من 100 جرام تعامل معاملة المشغولات، ويبدأ وزن السبائك من 1 جرام وحتى 1000 جرام.

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