خطة الأهلي لخطف مصطفى فتحي| الحاوي مطلوب في التتش لهذه الأسباب

أبدى النادي الأهلي رغبته في ضم اللاعب مصطفى فتحي إليه، إلا أن هناك صعوبة في الأمر بسبب رغبة نادي بيراميدز في الإبقاء عليه ضمن لاعبي الفريق، حيث استقر مسئولو بيراميدز على تفعيل بند الحصول على مصطفى فتحي نجم الفريق المُعار من التعاون السعودي

بدأ مسئولوا نادي بيراميدز في التحرك السريع للاحتفاظ بالاعب مصطفى فتحي، بعد ما دخل النادي الأهلي في مفاوضات للتعاقد معه

المسيرة الكروية لـ مصطفى فتحي

يعتبر اللاعب مصطفى فتحي واحد من أهم اللاعبين في الدوري المصري، ويلعب كجناح لنادي بيراميدز في الدوري المصري الممتاز، على سبيل الإعارة من نادي التعاون السعودي.

بدا مصطفى فتحي مسيرته الكروية في نادي الزمالك، حيث شارك معه في 156 مباراة سجل خلالها 28 هدفًا، وصنع 16 قبل أن يخوض تجربة احترافية قصيرة في التعاون السعودي، إذ شارك معه في 11 مباراة، سجل خلاله هدفين وصنع هدًا وذلك في موسم 2018.

عاد مصطفى فتحي مرة أخرى إلى نادي الزمالك بعد انتهاء تجربته مع التعاون السعودي، لكنه سرعان ما انتقل إلى فريق سموحة ثم تألق مع النادي السكندري بعد مشاركته في 27 مباراة جل خلالهم 17 هدف وصنع 6 أهداف أخرين.

عاد مصطفى فتحي إلى الزمالك مرة أخرى ومنه انتقل إلى التعاون السعودي مرة أخرى قبل أن يعود من جديد إلى الدوري المصري من خلال نادي بيراميدز، وقبل أن ينضم اللاعب مصطفى فتحي إلى صفوف نادي بيراميدز، كان قد شارك مع التعاون السعودي في 15 مباراة في أخر موسم له مع النادي مسجلاً 5 أهداف وصنع مثلها.