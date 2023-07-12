العظمى 44 .. الأرصاد تحذر من موجه شديدة الحرارة في هذا التوقيت| تفاصيل

تتعرض البلاد في الفترة الحالية لموجات حارة متعددة، وهي السمة التي يتسم بها فصل الصيف، إلا أن الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجة شديدة الحرارة تبدأ من غدًا الخميس، فما تفاصيل تلك الموجه؟…

حالة الطقس اليوم الأربعاء

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس حار رطب نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد، ويسود طقس معتدل الحرارة رطب على كافة الأنحاء ليلاً.

تنشط الرياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد على فترات متقطعة.

من المتوقع أن تكون درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري 38 - 23 ، السواحل الشمالية 34 - 22 ، شمال الصعيد 40- 24 ، جنوب الصعيد 43 - 30.

الأرصاد تحذر من موجة شديدة الحرارة

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من موجه شديدة الحرارة، تبدأ من غدً الخميس، حيث تشهد البلاد خلال تلك الموجه ارتفاع في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، إذ يسود طقس شديد الحرارة نهارًا معتدل ليلاً.

درجات الحرارة المتوقعة خلال الموجه الحارة

الخميس 13 يوليو

القاهرة والوجه البحري 37 درجة مئوية

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 40 درجة

شمال الصعيد 39 درجة مئوية

جنوب الصعيد 43 درجة

الجمعة 14 يوليو

القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 39 درجة مئوية

جنوب الصعيد 44 درجة

السبت 15 يونيو

القاهرة والوجه البحري 38 درجة مئوية

السواحل الشمالية 34 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 39 درجة مئوية

جنوب الصعيد 44 درجة

الأحد 16 يونيو

القاهرة والوجه البحري 37 درجة مئوية

السواحل الشمالية 33 درجة

جنوب سيناء 41 درجة

شمال الصعيد 40 درجة مئوية

جنوب الصعيد 43 درجة